Erweiterung Gesundheitszentrum Christ

von PR-REDAKTION

Gesund und fit bleiben - mit Spaß an diesen Zielen arbeiten können die Mitglieder des Sport- und Gesundheitszentrums Christ in Wiesentheid. Und das auf über 900 Quadratmetern! Nach zwei Jahren Bestehen in Wiesentheid hat Attila Christ sein Studio deutlich erweitert: Die vorhandenen Geräte werden von neuen Geräten wie dem Gym80 ergänzt, der Cardiobereich wurde ausgebaut, es gibt einen neuen Freihantelbereich und eine "functional Area". Außerdem werden jetzt allerlei Kurse angeboten, eine finnische Sauna mit Ruheraum lädt zum Entspannen ein - und das neue Bistro aufs ein oder andere nette Gespräch.

"Ich möchte meinen Kunden einen noch besseren Service und immer das neueste und beste Angebot sicherstellen", sagt Attila Christ. Deshalb hat er sich auch entschieden, Partner der "Injoy Quality Cooperation" zu werden. Er schließt sich damit als Partner-Club einem führenden Qualitätsverbund inhabergeführter und besonders qualitativer Fitnessanlagen an.

Inhaltlich geht es dem Physiotherapeuten in erster Linie um Qualitätssicherung. "Injoy zeigt auf, was machbar ist, unterstützt uns in der Weiterbildung und Qualifizierung unserer Mitarbeiter und informiert uns über neueste Forschungsergebnisse in Sachen Fitness und Gesundheitssport."

Für die Mitglieder ändert sich nichts - "außer dass wir in Zukunft noch mehr Qualität und Service bieten werden". Und ein besonderer Vorteil wartet: Die Christ-Mitglieder sind auch in allen anderen über 200 Injoy-Clubs herzlich willkommen und können dort mittrainieren.

Am Wochenende vom 21. und 22. Januar wird die Erweiterung und der Zusammenschluss mit "Injoy" gebührend mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Das Christ-Team freut sich auf viele Besucher und verspricht tolle Einstiegsangebote. lni/red