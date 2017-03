Eröffnung Big Mo's Burgerhouse in Bamberg

von PR-REDAKTION

Dass ein Burger nicht unbedingt mit Fast Food gleichzusetzen ist, stellt Iehsa Mohamed unter Beweis.

Er eröffnet am Samstag, 1. April, als Geschäftsführer das "Big Mo´s Burgerhouse" in der Kunigundenruhstraße 1 in Bamberg. Denn das, was der 34-jährige mit libanesischen Wurzeln, aber in Deutschland Geborene und perfekt Integrierte an Erfahrung in gehobener Küche vorweisen kann, spricht für sich.

Nach vier Jahren Dienst als Zeitsoldat bei der Bundeswehr absolvierte er eine Ausbildung als Restaurant- und Hotelfachmann. Den letzten Schliff holte sich Iehsa Mohamed fünf Jahre lang im Welcome Kongress Hotel in Bamberg und mehrere Jahre im Sheraton Hotel in Nürnberg. Die Burger-Küche lernte der Koch aus Leidenschaft in den USA kennen: In Chicago arbeitete er ein Jahr in einem Steak- und Burgerladen. Dort faszinierte ihn vor allem die Möglichkeit, die verschiedensten Zutaten zu einer kulinarischen Einheit zu formen.



Gehobenes Niveau

Schnell etablieren in der Bamberger Gastronomieszene will sich der Burger-Spezialist nach der Eröffnung am 1. April. Während der Öffnungszeiten zunächst täglich von 12 bis 22 Uhr freut sich Iehsa Mohamed auf ein buntes Publikum, egal ob Jung oder Alt, alteingesessene Bamberger, Touristen, Geschäftsleute oder Studenten. Mit der angebotenen Qualität will das neue Burgerhouse im gehobenen Restaurantniveau mitmischen. "Denn unsere Burger zeichnen sich durch Fleisch bester Qualität und ausgewählte Produkte aus", sieht der Küchenchef der Zukunft zuversichtlich entgegen. Dazu gehören Gemüse und Salat aus der Region sowie ein umfangreiches Käsesortiment - nicht zu vergessen die Burger-Brötchen vom Meisterbäcker Loskarn.

Fünf Mann respektive Frau stark ist das Team des Burgerhouse, darunter zwei Köche und zwei Fahrer, die die Burger-Köstlichkeiten für Feinschmecker ins Haus liefern.

Neugierig und Lust aufs Ausprobieren macht das Lesen der Speisekarte. Da gibt es verschiedenste Burger - vom Hamburger über Cheeseburger bis hin zum Brooklyn Tripple Cheese mit Beef, Burgersauce, Cheddar- und Blauschimmelkäse, Butterkäse und diversen Salaten.

Wer es gerne reichlich hat, ist beim Giga Burger mit doppeltem oder gar dreifachem Beef Pattie gut bedient. Darüber hinaus gibt es Angus Rind aus Irland als "Black Blue", "First Lady" oder "Big Steak House" in jeweils 200 Gramm-Portionen. Selbst Veggie-Freunde kommen beim "Halloumi" mit Grillkäse und "Middle East" mit Aubergine und Hummus auf ihre Kosten. Iehsa Mohamed freut sich mit seinem Team am Eröffnungstag auf zahlreiche Gäste, telefonisch ist er unter 0951/ 2994470 oder 0172/ 9868970 erreichbar.

Horst Lange