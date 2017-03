Einweihung der Hyundai-Halle bei Auto Müller

von PR-REDAKTION

Mit einer Investition von rund 750 000 Euro für eine neue Hyundai-Halle hat sich Auto Müller erneut zum Standort Landkreis Kronach bekannt. Am Donnerstag wurde das Gebäude seiner Bestimmung übergeben.

Geschaffen wurde ein am bestehenden Betriebsgebäude angegliederter Bereich für sechs Fahrzeuge, Verkaufsbüro und moderne Sanitärräume. Mit dem Erweiterungsbau hat Auto Müller nun einen eigenen Ausstellungsbereich für Hyundai-Fahrzeuge. Bisher wurden diese in der Mercedes-Halle ausgestellt. Das Familienunternehmen, das an sechs Standorten in Oberfranken und Südthüringen präsent ist, müsse am Veränderungsprozess teilnehmen ohne dabei die Wurzeln zu vergessen, erklärte Alexander Müller. Das Autohaus habe sich viele Jahre mit Mercedes und Nutzfahrzeugen auf dem Premiumsegment bewegt. Mit Hyundai habe man nun Fuß im Massensegment gefasst. Nicht zuletzt wegen der hohen Qualitätsstandards habe sich die Geschäftsführung für diese Marke entschieden. Für Hyundai spreche das europäische Design und eine ausgereifte asiatische Technologie zum wettbewerbsfähigen Preis. "Der Erweiterungsbau ist hervorragend gelungen", lobte Landrat Klaus Löffler. Er wies darauf hin, dass Innovation ein wichtiger Begriff in der Unternehmensphilosophie von Auto Müller sei. Löffler sprach die hohe Ausbildungsquote bei Auto Müller an. Insgesamt werden derzeit rund 100 Jugendlichen ausgebildet. "Die Ausbildung ist die teuerste Kapitalinvestition". Er bedankte sich bei Müller, der die Verbundenheit des 1879 gegründeten Unternehmens mit Kronach fortsetzt.

Hans Rebhan, stellvertretender IHK-Vorsitzende, wies darauf hin, dass die starken Partner der Automobilindustrie Oberfranken positiv prägen. Er überreichte eine IHK-Dankesurkunde. Glückwünsche zur Betriebserweiterung überbrachten auch Dritter Bürgermeister Markus Wich, Markus Schwammberger, Verkaufsmanager Transporter Vertrieb Deutschland, Dirk Bohlinger, Regionalleiter Hyundai Motor Deutschland, Jens Owe Behrens, Geschäftsführer von GIA Gesellschaft für Industrie und Anlagenbau, und Architekt Ulrich Köhler.

Veronika Schadeck