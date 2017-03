Der Karst-Hagebaumarkt öffnet die Pforten

von PR-REDAKTION

Nach rund zweijähriger Planungs- und Bauphase öffnet der Karst-Hagebaumarkt am Montag die Pforten. Auf einem Areal von insgesamt rund 50 000 Quadratmeter befinden sich neben dem 12 000 Quadratmeter großen Hagebaumarkt mit Bäckerei auch ein Tierfachmarkt und ein Fahrradhandel.

Im Hagebaumarkt sind über 60 000 verschiedene Artikel vorrätig. Somit wurde das Ziel, im Raum Kronach die erste Adresse zu sein für alle, die mit eigenen Händen etwas schaffen möchten, erreicht. Für die Firma Karst ist der Neubau von großer Bedeutung, da nun alle Unternehmensbereiche an einem Standort zusammengeführt werden konnten.



Alles rund um Garten und Balkon

Besonderheit ist der integrierte Hagebau-Gartenfachmarkt, ein rund 4000 Quadratmeter großes "Floraland" mit Außenfläche. Hier findet der Kunde alles rund um Garten und Balkon. Einmalig in der Region ist der "Baustoff-Drive-in". Hier kann der Kunde schweres Baumaterial direkt anfahren, ins Auto laden und zur Kasse fahren. Außerdem wird das Sortiment um einige Qualitätsmarken erweitert, unter anderem mit einem auf 120 Quadratmeter vergrößerten Weber-Shop und einem exklusiven Stihl-Shop. Auch eine Stihl-Werkstatt ist integriert. Somit haben die Kunden die Gelegenheit, vor Ort ihre Rasen- und Motorsägen sowie andere Stihl- Gerätschaften reparieren zu lassen.

Mit der rund zehn Millionen Euro teuren Investition will die Inhaberfamilie Karst ihr Unternehmen den aktuellen Anforderungen anpassen und weiterentwickeln. Gesichert werden sollen zugleich 40 Arbeitsplätze und ein Standort, der zur Attraktivität der gesamten Region beiträgt.



Barrierefrei

Das neue Hagebau-Gebäude wurde unter energetischen Gesichtspunkten optimal umgesetzt. Eigenstromversorgung durch Photovoltaik und LED-Lichtkonzept gehören zum Konzept. Darüber hinaus wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

Dass das Vorhaben mit allerhand Herausforderungen verbunden war, verschweigen Geschäftsführer Eric Bienlein-Karst und Marktleiter Thomas Stumpf nicht. Es sei insgesamt ein Kraftakt gewesen. Ihr Dank gilt allen Mitarbeiter für ihren Einsatz. Diese hätten sich mit viel Engagement in die Bau- und Umzugsphase eingebracht. Gedankt wird auch den Baufirmen, Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner und dem ehemaligen Landrat Oswald Marr für die Unterstützung.



Attraktive Angebote

Zur Neueröffnung können sich die Kunden auf viele attraktive Angebote freuen. Weiterhin zählen können sie auf die kompetente Beratung durch das Hagebaumarkt-Team.

Das Unternehmen Karst wurde 1925 gegründet. Damals wie heute geht es darum, Kunden bei ihren Vorhaben rund um Handwerk, Heimwerken, Hobby, Haus und Garten zu unterstützen. Das Unternehmen wird in dritter und vierter Generation durch Hans Karst, Eric Bienlein-Karst und Julia Karst geführt.

Veronika Schadeck