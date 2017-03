Autohaus Förster lädt zum Feiern ein

von WERNER REIßAUS

Das Autohaus Förster feiert am kommenden Wochenende eine riesige Zuwachsparty. Verantwortlich dafür ist mit der Hyundai Motor Company ein südkoreanischer Automobilhersteller, der mit seinen Modellen bereits im letzten Jahr in dem Autohaus in der Wirsberger Straße neben dem japanischen Automobilhersteller Honda Einzug gehalten hat.



Eine Erfolgsstory

Die Entwicklung des Autohauses Förster hört sich wie eine Erfolgsstory aus dem Bilderbuch an und sie ist es auch. Man könnte sie mit der vielfach gebrauchten Redensart "Ohne Fleiß - kein Preis" umschreiben. Bereits im Alter von 24 Jahren machte sich der Kfz-Mechanikermeister Matthias Förster selbstständig und erwarb 1985 die frühere ARAL-Tankstelle an der Wirsberger Straße, die ziemlich runter gekommen war und längst nicht mehr dem modernen Standard entsprach.

Neben der Tankstelle wurde bald eine Werkstatt angegliedert. Mit seinem Ein-Mann-Betrieb unternahm Matthias Förster die ersten Gehversuche als Unternehmer, und sie waren auf Anhieb sehr erfolgreich.

Die Markenzeichen vom Autohaus Förster waren von Beginn an professionelle Arbeit in der Werkstatt und absolute Zuverlässigkeit. So kam es auch nicht von ungefähr, dass sich die einfache Tankstelle Jahr für Jahr weiter entwickelte und zu dem gemacht wurde, was sie heute ist: Ein modernes und zweckmäßiges Autohaus, das mit sehr viele Liebe zum Detail eingerichtet und gestaltet wurde, in dem der Kunde sprichwörtlich König ist. Es wurde Schritt für Schritt ein Autohaus geschaffen, das den Kunden auch optisch anspricht und das sich in der Region einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat. Längst werden alle Serviceleistungen rund um das Auto angeboten.

Wenn man in der Geschichte des nunmehr 32 Jahre alten oder besser gesagt jung gebliebenen Autohauses blättert, dann fällt eines ganz deutlich auf: Matthias Förster hat die Erfolgsleiter zusammen mit seiner Ehefrau Jutta "step by step" erklommen. Er hat nichts überstürzt, sondern alles wohl überlegt geplant und dann auch umgesetzt.



Mit Honda kam der Aufschwung

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Übernahme einer Suzuki-Autovertretung, und als 1995 die japanische Automarke Honda im Autohaus Förster Einzug hielt, ging die Entwicklung steil nach oben. Sehr bald wurden weitere bauliche Erweiterungen notwendig. Unter anderem wurde eine komplett neue Werkstatt errichtet, ein Ersatzteillager geschaffen und die Direktannahme und Ausstellungsräume vergrößert. Das Autohaus wurde mehrmals ausgezeichnet, weil es bundesweit zu den besten Honda-Händlern zählt. So zuletzt mit dem "Honda Quality Service Award"-Logo. Das ist eine Auszeichnung, mit der Honda Deutschland, eine Niederlassung der Honda Motor Europa, all jene Partner würdigt, die dem hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens auf besondere Weise Rechnung tragen. Für das Autohaus in Neuenmarkt ist es seit 2009 bereits das dritte Mal, dass man mit dem "Honda Quality Service Award" prämiert wurde. Auch die jüngste Auszeichnung schloss mit der Note "Sehr gut" ab.

Firmenchef und Kfz-Meister Matthias Förster (55) ist zusammen mit seiner Ehefrau Jutta und den beiden Söhnen Florian (28) und Sebastian (24) - beide sind ebenfalls Kfz-Meister - sehr stolz auf diese erneute Auszeichnung: "Ich denke, darauf kann man schon stolz sein. Vor allem, wie sich unser Autohaus von Anfang an entwickelt hat. Wir sind nach wie vor ein Familienbetrieb, wo das Herz dabei ist. Unser Kunde merkt, dass wir hinter dem Produkt stehen."



Weiterer Glücksgriff mit Hyundai

2003 wurde im benachbarten Bindlach ein weiteres Honda-Autohaus geschaffen, aber auch am Stammhaus Neuenmarkt blieb die Entwicklung nicht stehen. Im letzten Jahr klopfte Hyundai an die Tür des Autohauses, und mit dem Neubau einer 550 Quadratmeter großen Werkstatt mit Lager wurden die Voraussetzungen für ein weiteres Standbein geschaffen. In die riesige Baumaßnahme wurde sehr viel Eigenleistung gesteckt. Vor allem die beiden Söhne Florian und Sebastian waren in dieser Zeit auch so nebenbei Baumeister - und auch das ist ein Stück von der Erfolgsgeschichte des Autohauses Förster: Es wird gemeinsam für den Erfolg hart gearbeitet, und man ist sich für keine Arbeit zu schade. Für Matthias Förster und seine Familie war es ein Glücksgriff, denn die Modelle des Südkoreanischen Automobilherstellers lassen sich in der Region auf Anhieb hervorragend verkaufen.

Matthias Förster hat auch in der Autopflege vor zwei Jahren eine weitere gute "Bauchentscheidung" getroffen und erhebliche Mittel in ein modernes Waschcenter investiert. Keine Frage: Davon profitiert auch sein Autohaus mit den Marken Honda und Hyundai, das an der stark befahrenen Bundesstraße B 303 als Kundenmagnet dient. Und auch bei dieser Entscheidung wird deutlich, dass bei den Försters das Gesamtpaket zählt und wichtig ist. Das moderne Waschcenter besteht aus SB-Boxen und einer Portalwaschanlage mit neuester Technik, die sogar ein Polier-Programm beinhaltet. Eine Osmose-Anlage sorgt für fleckenfreies Klarspülen. Sohn Sebastian Förster kümmert sich hier um die komplette Technik der Anlage und um die Waschchemie. Rund drei bis vier Stunden pro Woche beschäftigt sich der erst 24-jährigen Kfz-Meister mit dem Thema Fahrzeugwäsche.

Übrigens jeder, der mit seinem Hyundai zur Zuwachsparty am kommenden Wochenende kommt, erhält mit einem Coupon ein Willkommensgeld von 50 Euro. Gegen Vorlage des Fahrzeugscheins erhält der Kunde einen Servicegutschein über diesen Betrag, der ab einem Werkstattumsatz von 150 Euro einlösbar ist. Eine Barauszahlung ist dabei nicht möglich. Teilnahme ab 18 Jahren, der Coupon ist nur einmal lösbar und er gilt nur für Fahrer von Hyundai-Modellen.

Neben der Zuwachs- und Eröffnungsparty findet auch die Premiere des brandneuen Honda Civic statt.





Darauf können sich die Besucher bei der Zuwachsparty freuen:

 Gewinnchance auf 20 000 Euro beim großen Förster TV-Quiz

 Stündliche Glücksziehungen

 Geheimnisvolle Geburtstagschronik

 Herzhafte Speisen und leckere Getränke

 Torwandschießen

 Aktionsangebote und Probefahrten bei der Hyundai Modellpalette

 Musik und Unterhaltung sowie Spiel und Spaß für die ganze Familie

 Kids Club mit Kreativbereich und viele weitere Überraschungen