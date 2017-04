Anstich im Bootshaus

von PR-REDAKTION

Hainjogger und -spaziergänger werden es schon bemerkt haben. Es tut sich was in einem der beliebtesten Ausflugsziele in Bamberg - dem Bootshaus. Die Rudergesellschaft und das neue Restaurant-Team um Melanie Wulkesch haben sich in den Wintermonaten ins Zeug gelegt, um die Bootshausfreunde mit einem neu angelegten Biergarten zu überraschen.



Man kann Marco Reinwald, der bereits seit 2009 Chef hinterm Herd ist, und dem Serviceteam die Dankbarkeit von den Augen ablesen, denn kurze Wege sind ein wichtiger Faktor für die hohe Qualität der Küche, die man hier bieten möchte. Neben einer neuen großen Schanktheke wurde vor allem auch in eine neue ebenerdige Küche investiert. Vorbei, dass sich das Team durch einen täglichen Treppenmarathon beweisen musste.



Und die Gäste? Die grandiose Aussicht auf die Regnitz bleibt. Für gemütliches Sitzen sorgt die Brauerei Kundmüller aus Weiher mit einer neuen Möb-lierung. Neu sind auch viele Gerichte auf der Speisekarte. Die Zutaten kommen von überwiegend regionalen Lieferanten. Und nicht zuletzt sollen die Gäste von einer schnelleren Bewirtung profitieren, die die neue Anlage er-möglicht.



Der Umbau befindet sich in den letzten Zügen und nun zählt nur noch die Vorfreude auf den Beginn der Biergartensaison und vor allem auf die Eröffnungsfeier am 1. Mai. Melanie Wulkesch: "Mit der Eröffnungsfeier am 1. Mai wollen wir auch unseren Dank ausdrücken. Unser Hausherr, die Rudergesellschaft, hat uns beim Start unterstützt, wo immer es notwendig war und keine Investition gescheut, um das alte Juwel den heutigen gastronomischen An-forderungen anzupassen. Ein großer Dank gilt auch meiner Familie, die jede freie Minute geopfert hat und ohne die das nicht zu schaffen gewesen wäre. Es soll ein Familienfest für Ruderer und Bootshausfreunde zugleich werden."



Vom Maibockanstich bis Schwoof

Der gut gelagerte Maibock ist reif für den Anstich und Roland Kundmüller selbst lässt es sich nicht nehmen, am Montag um 11 Uhr auf einen gelunge-nen Biergartenstart anzustoßen. Das eigentliche Highlight des Tages sollte das Fischerstechen zwischen der Rudergesellschaft und der Fischerzunft werden. Aber die Regnitz machte einen Strich durch die Rechnung. Gemes-sene zehn Grad Wassertemperatur sind dann doch etwas zu zapfig für die Fischerstecher, die es ins Wasser legt. Für Unterhaltung ist dennoch bestens gesorgt - es darf geschwooft werden. Direkt nach dem Bockbieranstich gibt es Livemusik von "mywood" - handgemachter Folk, der unter die Haut geht - und um 15 Uhr treten dann die "Coolen Socke" auf - mit Rock 'n' Roll, Balladen, Rock, Oldies und ein wenig Country. Auf ein schönen sonnigen 1. Mai und viele neugierige Ruderer und Boothausfreunde freut sich das Team um Melanie Wulkesch.



Programm am 1. Mai

11 Uhr: Weiherer Maibockanstich

ab 11.15 Uhr: Acoustic Rock mit mywood

ab 11.30 Uhr: warme Küche - Dorade, Spargel, Entenbrust u.v.m.

ab 15 Uhr: Coole Socken