70 Jahre Landmaschinen Stretz

von PR-REDAKTION

Auch in diesem Jahr öffnen die Betriebe im Gewerbegebiet "Eltmanner Weg" wieder die Tore und laden zu ihrer traditionellen Frühjahrsausstellung ein. Die Besucher können sich über neuste Entwicklungen in der Landmaschinentechnik, aber auch über moderne Technologien im Heizungs- und Sanitärbereich informieren.

Seit nunmehr 70 Jahren existiert die Firma Stretz. Albin Stretz installierte anfangs in Neubrunner Haushalten Wasser- und Kanalanschlüsse. Später vertrieb er zusätzlich Maschinen für die Landwirtschaft über die Gemeindegrenze und setzte sie in der Schmiede instand. 2005 entwickelten sich daraus zwei Betriebe: Landmaschinen Stretz vertreibt weiterhin Landmaschinen sowie Geräte für den Garten- und Landschaftsbau. Auch der Bereich der forstwirtschaftlichen Maschinen hat sich stark entwickelt.



Vorführungen

Bei der Jubiläumsausstellung am Sonntag, 30. April, und Montag, 1. Mai, können neben Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten auch Maschinen wie Seilwinden und Motorsägen begutachtet sowie Holzspalter und Sägen bei kurzen Vorführungen näher betrachtet werden. Hausbesitzer finden interessante Angebote für Rasenmäher, Motorsensen oder Reinigungsgeräte. Seit über 15 Jahren wird zum Beispiel der automatische Rasenmäher von Husqvarna vertrieben, der ebenfalls während der beiden Messetage vorgeführt wird. Auf besonderes Interesse wird sicherlich die neue Traktoren-Generation von CASE IH mit dem LUXXUM und dem STEYR TERRUS stoßen. Aber auch günstige Gebrauchtmaschinen mit Garantie stehen in der Ausstellung.

Heizungsbau/Sanitär Rainer Stretz stellt die aktuellen Modelle von schadstoffarmen Holzkesseln und neue Technologien im Wasser-, Heizungs- und Solarbereich vor. Das Team ist ebenfalls im Spenglereibereich mit Dachrinnenmontage und Dacheindeckungen tätig. Unter www.heizung-stretz.de kann man sich vorab über die Qualifikationen informieren. "Heizung-Stretz" legt insbesondere Wert auf neue Technologien, die Alternativen zu den steigenden Preisen für konventionelle Brennstoffe bieten.



Hackgutkessel punkten

Empfehlenswert sind Hackgutkessel, die durch lange Brenndauer, maximalen Betriebskomfort und bequeme Befüllung punkten. Aber auch Wärmepumpen bieten die Sicherheit, von fossilen Brennstoffen unabhängig zu sein. Darüber hinaus sind Solaranlagen die ideale Ergänzung eines jeden Heizungssystems.

Beide Firmen bilden Nachwuchskräfte aus und suchen aufgrund ihrer Expansion gelernte Fachkräfte, um ihren Kunden weiterhin bestmöglichen Service bieten zu können.



Ausflugsziel

Bewirtet werden die Besucher während der Messetage in der Werkhalle der Firma "Heizung/Sanitär Stretz", serviert werden Steaks, Bratwürste und Laugenstangen sowie Kaffee und Kuchen. Zur Unterhaltung spielen am Nachmittag des 1. Mai die Neubrunner Dorfmusikanten. Damit bietet sich die Jubiläumsausstellung als Ziel für einen Ausflug an.