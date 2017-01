60 Jahre Friseur Weber

von PR-REDAKTION

Am 13. Dezember 1956 gründeten die Friseurmeister Heinrich und Irmgard Weber den "Salon Madame" in Forchheims Norden. Unter der Leitung ihrer Tochter Claudia Gottstein feiert der "Friseur Weber" nun sein 60-jähriges Bestehen in der Von-Ketteler-Straße 39.

Heinrich Weber, der viele Jahre Obermeister der Friseurinnung war, hatte sich dem Zeitgeschmack entsprechend auf die Damenwelt festgelegt. Und sein Konzept alsbald auf zwei Filialen übertragen. Kurzzeitig waren er und sein Team auch in der Forchheimer Schützenstraße, einem damaligen Neubaugebiet, tätig und ebenso in Erlangen-Büchenbach. Diesen Salon führt heute Webers Sohn.

1980 erfolgte die erste Erweiterung des Salons und ein Jahr später trat die Tochter Claudia als Lehrling in den Betrieb ein. "Ich hatte schon auch männliche Kunden", erinnert sie sich. Das lag nicht zuletzt daran, dass sich die Haarmode für Männer die Jahre zuvor stark gewandelt hat. Eine wallende Mähne statt eines radikalen Kurzhaarschnitts war en vogue.

1994 übernahm die junge Friseurmeisterin das elterliche Geschäft - für Herren und Damen. Der Männerwelt stellte sie allerdings einen eigenen Raum zur Verfügung.

Heute ist die dritte Generation fest integriert. Nach einer Ausbildung als Kopfhaarspezialist kehrte der Sohn Henrik (25) zurück. Er ist besonders im "Beauty Separee" aktiv, ein spezielles Angebot nicht nur für Chemotherapie-Patienten.

Tochter Laura (28) hat viele Jahre als Friseurtrainerin bei Goldwell gearbeitet und bringt nun auch ihre Erfahrungen in den Familienbetrieb ein.



Große Veränderungen

Claudia Gottstein, die 35 Jahre ihren Beruf ausübt und 21 Jahre der örtlichen Innung vorsteht, hat in dieser langen Zeit große Veränderungen beobachtet. Heutige Farbeffekte oder die Strähnentechnik waren in ihrer Lehrzeit noch nicht gefragt oder bekannt. Oder wer konnte damals etwas mit dem Begriff Extensions anfangen?

Der wichtigste Grundsatz ihrer Arbeit lautet: "So schonend, wie es geht." Das gilt vor allem für die verwendeten Produkte. So bietet sie eine vegane Haarfarbe an, die die Kopfhaut besonders schont. Das ist ein äußerst wichtiger Gesichtspunkt zum Beispiel für Allergiker. "Wir arbeiten umweltfreundlich und gesundheitsbewusst", betont sie. Ein markanter Punkt dabei ist, dass im Salon kein Haarspray mit Treibgas verwendet wird. Im Interesse der Kunden, aber auch zum gesundheitlichen Schutz der Mitarbeiter. Oder: Die verwendeten Textilien werden umweltfreundlich und allergievermeidend mit Waschperlen gewaschen. 2015 baute Gottstein die Ladenräume energieeffizient um und erhielt dafür die Goldene Umweltplakette.



Spenden fürs Mützenprojekt

Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Haar verloren und hier speziell Menschen, die sich einer Chemotherapie unterziehen müssen oder mussten, liegen Claudia Gottstein und ihrem Team besonders am Herzen. Deshalb hat sie ein "Beauty Separee" eingerichtet für Kopfhautberatung und Zweithaar. Und sie unterstützt die Mützen-Aktion der Initiative "Oncohaircare". Wer für sich und einen Patienten eine Mütze häkeln will, kann sich bei "Friseur Weber" näher informieren. Weiter bittet Claudia Gottstein, von Geschenken zum Jubiläum abzusehen und stattdessen eine Spende für das Mützenprojekt zu geben.