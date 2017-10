30 Jahre Hofcafe in Bamberg

von PR-REDAKTION

Das erste Cafe in der Austraße ist mittlerweile eine Institution und bekannt für sein reichhaltiges und

phantasievolles Frühstücksangebot sowie seine abwechslungsreiche Speisekarte.

"Die können Espresso" heißt es in einem der vielen positiven Kommentare im Netz. Auf Qualität legt man nicht nur bei den Kaffee-Spezialitäten großen Wert, sondern auch bei allen selbstgemachten Speisen und Getränken. Genießen Sie das umfangreiche Angebot auch am Abend. Eine interessante Auswahl an veganen bzw. vegetarischen Gerichten steht ebenfalls auf der Speisekarte. Dazu kommt neuerdings ein vielseitiges Angebot an hausgemachten Burgern, die mit innovativen Dips wie z.B. Preiselbeer-Sauerrahm, Mango-Curry oder Trüffelmayo erhältlich sind.

Die neuen Limonaden der "Frucht-Siggis" mit hausgemachtem Sirup wie z.B. Himbeer-Rosmarin,

kreiert von Nicolas Wunder und Lennart Wunder, können mit oder ohne Alkohol bestellt werden und erfreuen sich großer Beliebtheit.



Schon jetzt an Weihnachten denken!

Mit Geschenkgutscheinen vom Hofcafe liegt man immer richtig. Verschenken Sie z.B. einen Gutschein über einen Espresso-Crashkurs. Dort erhalten die Kursteilnehmer eine zweistündige Einführung in die Basics der Kaffeekultur.