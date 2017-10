25 Jahre Albert und Bergmann

von PR-REDAKTION

Ihr 25. Firmenjubiläum feiert in diesem Jahr die Firma Albert und Bergmann in der Doktor-Noddack-Straße 4 in Stegaurach. Was vor einem Vierteljahrhundert mit acht Mitarbeitern und den Firmengründern Hans Bergmann und Dietmar Albert begann, expandierte zu einem mittelständischen Betrieb für Haus- und Industrietechnik, dem nun Dietmar Albert und Thomas Lang, der seit zehn Jahren die Geschicke der Firma mitlenkt, als Geschäftsführer und Firmeninhaber vorstehen.

Ob Heizung, Sanitär, Photovoltaik und Solaranlagen oder Biomasse, technische Gebäudeausstattung oder Alternativenergie: Für die Realisierung der Kundenwünsche stehen sechs Meister und Techniker, drei Kundendienstmonteure sowie 54 bestens qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung. Stolz sind die zwei Chefs auch darauf, dass ein Großteil der Belegschaft der Firma schon seit den Gründerjahren die Treue hält und zudem auch die Nachwuchsarbeit einen hohen Stellenwert hat: Aktuell absolvieren sieben Lehrlinge ihre Ausbildung zum Anlagenmechaniker.



Auch Großprojekte

Zum Kundenstamm von Albert und Bergmann gehören nicht nur Privatkunden, sondern auch Großprojekte im Wohnungsbau, Krankenhäuser oder Schulen, die mit neuzeitlichen Techniken ausgestattet werden. Dabei liefert und baut Albert und Bergmann nicht nur in der Region, sondern weltweit: Industrieanlagen aus Stegaurach finden sich so in der Türkei, in China, Korea oder Thailand. Hier setzt man auf die Qualität aus Franken, denn nicht selten stellt der Bau von komplizierten Industrieanlagen hohe Anforderungen an Planung und Ausführung. Neben qualifiziertem Fachpersonal bietet das "Geburtstagskind" zusätzlich die Koordination der Gewerke in Planung und Ausführung. Durch die Auslegung der Rohrsysteme in Dimension und Werkstoff trägt die Firma im Bereich Industrietechnik zu Werterhalt und Einsatzfähigkeit der Anlagen und Maschinen bei.



Haustechnik will durchdacht sein

Bestens beraten sind Kunden beim Neubau eines Hauses oder auch bei umfassenden Sanierungsarbeiten. Denn es lohnt sich, die Haustechnik genauesten im Blick zu haben. "Mit einer professionellen Planung kann hier ein wirtschaftliches und komfortables System geschaffen werden, welches das Haus wie auch seine Bewohner mit kostengünstiger und im besten Fall auch umweltfreundlicher Energie versorgt", sehen hier Thomas Lang und Dietmar Albert einen grundlegenden Wandel in der Energieversorgung eines Hauses, wo auch die Nutzung regenerativer Energien und Energierückgewinnung mit einfließen.



Badträume werden wahr

Als Spezialist für Haustechnik und Sanitärinstallationen ist Albert und Bergmann ein sehr guter Ansprechpartner bei der Planung und Realisierung Ihrer Badträume - vom Einzelstück bis hin zum Komplettbad. Dabei ist ein umfassendes Beratungsgespräch zu Beginn Voraussetzung, um bei der anschließenden Projektplanung passende Lösungen auszuarbeiten, die auf den Wünschen und Anforderungen des Kunden abgestimmt sind.

Mit Zuversicht und Elan gehen die Verantwortlichen nun das nächste Vierteljahrhundert an: Dafür wurde das Unternehmen zielgerichtet und zukunftsorientiert aufgestellt. Sichtbares Zeichen hierfür ist der Neubau im Stegauracher Gewerbegebiet, der vor sechs Jahren bezogen wurde und ein stattlicher Fuhrpark, der tagtäglich sich auf den Weg zu Kunden macht.



Qualifizierte Mitarbeiter

Garant für den großen Erfolg ist auch die Bereitschaft des Teams, an sich selbst zu arbeiten. Aus- und Weiterbildung haben einen hohen Stellenwert, denn, so Thomas Lang, "es zählt nicht nur die Motivation der Mitarbeiter sondern in gleichem Maße ihre Qualifikation". So hat die Firma Albert und Bergmann auch im 25. Jahr ihres Bestehens die Zeichen der Zeit mit der Energiewende und der Nachhaltigkeit erkannt und entsprechend die richtigen Weichen gestellt.

Horst Lange