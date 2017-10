25 Jahre Albert & Hummel

Kurze Wege, langer Atem



Total global

Kontakt:

Annette Gropp

Vom Dachboden-Büro zum Weltweit-Maschinenbauer: Als Bamberger Spezialunternehmen für Automatisierung, Roboter- und Steuerungstechnik feiert die Albert & Hummel GmbH 25. Geburtstag - und präsentiert sich nicht nur mit opulenter Vergangenheit, sondern auch maximal zukunftstauglich."Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe benutzen": Das Motto auf der Unternehmenswebsite steht symbolisch für eine ganze Laufbahn - und für Maximal-Energieleistung mit Nachhaltigkeits-Faktor. Manfred Albert und Detlef Hummel arbeiten als Industrieelektroniker bei Bosch im Bereich Sondermontagelinien, bis das spannende Thema Lust auf Selbständigkeit macht. Der Dachboden des Wohnhauses in der Bamberger Amalienstraße ist 1992 nur ganz kurz Software-Entwicklungsbüro für industrielle Großunternehmen und wächst schnell über sich hinaus.Zwei Jahre später setzt das kleine Unternehmen auf Erweiterung des Portfolios, eröffnet ein paar Häuser weiter ein Office mit angegliederter Werkstatt, stellt 1995 mit zwei Ingenieuren und einem Elektriker die ersten drei Mitarbeiter ein und erhält zeitgleich die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb. Bewusstes Eliminieren ausbremsender Schnittstellen bleibt Leitgedanke der rasanten Expansion: 1997 startet der Neubau im Industriegebiet am Börstig 33 und macht die Unternehmensphilosophie mit mehr Handlungsspielraum konkret. Der zusätzliche Aufbau einer Service-Gruppe innerhalb der Robert Bosch GmbH und Gründung einer Partnerschaft mit der Rendsburger Peter Wolters AG lassen den Ex-Zwei-Mann-Betrieb schon in den ersten sieben Jahren von drei auf 50 zusätzliche Mitarbeiter explodieren. 1200 Quadratmeter Büroräume, Werkstatt und Fertigungshallen sind die räumliche Voraussetzung für die praktische Umsetzung des ambitionierten Alles-aus-einer-Hand-Prinzips, das akribisch vorangetrieben wird - und heute mit vielen Innovationen auf 2400 Quadratmetern realisiert wird."Schnittstellen machen Probleme. Probleme kosten Zeit. Zeit kostet Geld." Die Firmenphilosophie setzt von Anfang an auf kompakte Ganzheitlichkeit und Komplikations-Eliminierung. Von der Ideenfindung mit dem Kunden über die elektrische und mechanische Konstruktion bis zur Teilefertigung, Montage, Installation und anschließender Programmierung wird deswegen ausschließlich von eigenen Mitarbeitern in eigenen Abteilungen erledigt. Auch die externe Montage und Inbetriebnahme bis zur finalen Abnahme vor Ort ist Teil vom Komplett-Service und integriert auch den Spaß an anspruchsvollen Problemlösungen. Der Hersteller von Sondermaschinen, Automatisierung und Steuerungstechnik sieht auch diffizile Herausforderungen sportlich und bietet statt umständlichem Outsourcing kreative Eigen-Tüftelei auf allerhöchstem Niveau. Eine CNC-Fräsmaschine mit 24fach Werkzeugwechsler, eine Laserbeschriftungsanlage, eine CNC-Drehmaschine, eine neue Montagehalle, eine Flachschleifmaschine, elf CAD-Arbeitsplätze, die Einrichtung eines Messraums, die Erweiterung des Maschinenparks um 5-Achs-Fräsmaschinen, der Einstieg in den 3-D-Druck und die Eröffnung einer Lehrwerkstatt erhöhen im Laufe der Jahre die Fertigungstiefe auf 80 Prozent und sind auf dem Weg zur Autarkie nur einige Meilensteine der dynamischen Unternehmensentwicklung.Die angepeilte kostengünstige Herstellung hat dabei nichts mit billig zu tun: Technisch und qualitativ auf allerhöchstem Niveau unter Berücksichtigung der Kosten ist die Maxime, die oft in einen Spagat mündet, aber erklärtes Ziel ist.Das Kompakt-Prinzip macht buchstäblich grenzenlos Furore. Albert & Hummel präsentiert sich nicht nur regional erfolgreich, sondern weltweit und arbeitet in verschiedenen europäischen Ländern ebenso aktiv wie in Asien oder Südamerika. Kunden rekrutiert das Unternehmen primär aus der Industrie und vier davon befinden sich sogar unter den Top 10 der Automobilzulieferer.Das Unternehmen stabil halten, optimalen Service bieten und kontinuierlich Neukunden akquirieren ist auch künftig oberste Priorität. Damit der 7-Tage-24-Stunden-Service umsetzbar ist, arbeiten mit Maschinenbau- und Elektroingenieuren, Mechanikern, Elektrikern, Konstrukteuren, Zerspanern, Produktdesignern, Technischen Zeichnern, Software-Entwicklern, Programmierern und Industriekaufleuten aktuell um die 100 Mitarbeiter am gemeinsamen Ziel - und offerieren Montageanlagen, Roboteranlagen, Prüfanlagen, Montagerundtische und den Maximal-Service drumherum. Für die langfristige Zukunftssicherung steht der eigene Nachwuchs in der kreativen Warteschleife: Mit fest verankertem Mix aus Know-how und Visionen für ein weltweit wettbewerbsfähiges und vielseitiges Unternehmen.Weitere Infos zur Albert & Hummel GmbH gibt es montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr unter Tel. 0951/9673328 oder im Internet unter www.aundh.com