20 Jahre Haus- und Energietechnik Stöhr

von PR-REDAKTION

Seit der Gründung im Jahr 1997 in Niederfüllbach ist Haus- und Energietechnik Stöhr ein mittelständischer Handwerksbetrieb.

Seit 2012 befindet sich der Hauptsitz der Firma in Untersiemau. Das Unternehmen punktet mit jahrelanger Erfahrung, acht qualifizierten Mitarbeitern und einem hohen Interesse an der Zufriedenheit der Kunden.

Sich zu Hause rundum wohl zu fühlen und dabei Geldbeutel und Umwelt nicht außer Acht zu lassen - diese Aspekte kommen mit den innovativen Lösungen der Firma Stöhr voll zum Tragen. Beratung, Planung und Durchführung sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt und garantieren höchste Qualität sowie Effizienz. Flexibilität und Aufgeschlossenheit machen das Unternehmen zu einem zuverlässigen und verantwortungsvollen Partner für Solartechnik, Heizung und Sanitär auf dem Weg in ein neues Energiezeitalter. Da erneuerbare Energien nicht an ein begrenztes Vorkommen gebunden sind, werden sie nicht knapp. Damit sind sie eine sehr gute Alternative zu fossilen Energieträgern wie Kohle oder Erdöl, die mehrere Millionen Jahre brauchen, um zu entstehen. Erneuerbare Energien bieten aber noch einen weiteren Vorteil gegenüber fossilen Energieträgern: Sie sind fast CO2 neutral und schonen damit das Klima. Zudem sind sie vor Ort vorhanden und müssen nicht, wie fossile Energieträger, importiert werden.



Innovative Ansätze

Bei Stöhr Haustechnik stehen innovative Ansätze im Bereich erneuerbare Energien im Mittelpunkt. Exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten umsetzbare Alternativen geprüft.

Durch Qualifikationen und Erfahrungen stellt Wolfgang Stöhr einen guten Partner für die Erstinstallation und Erneuerung in den Bereichen Solartechnik, Heiztechnik, Klima- und Lüftungstechnik und Sanitär dar. Um ein hohes Maß an Qualität zu garantieren, setzt Haustechnik Stöhr auf individuelle Lösungen, die Verarbeitung von Qualitäts- und Markenprodukten, ständige Schulungen des Fachpersonals und abgestimmte Serviceleistungen in punkto Beratung, Planung, Umsetzung und Wartung. "Wir bieten mehr als Standard", erläutert Geschäftsinhaber Wolfgang Stöhr. "Wir suchen stets nach individuellen Lösungen und können durch kontinuierliche Weiterbildung der engagierten Mitarbeiter kompetent und zuverlässig beraten." Tina Opl