15 Jahre Cafe Cador

von PR-REDAKTION

Das Cafe Cador ist bei den Gästen wegen seiner reichhaltigen Auswahl an selbst gemachten Kuchen und der leckeren Waffeln sehr beliebt und bekannt.

Neu dazugekommen sind Pancakes mit Ahornsirup und Blaubeeren oder Pancakes a la Bananensplit als neue süße Köstlichkeit.

Natürlich kann man auch hier den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück beginnen. Abgerundet wird das Angebot mit einer Auswahl an kleinen Gerichten und Snacks bis in den frühen Abend.



Glühwein genießen

Ab 23. November kann man wieder am Glühweinstand an der Oberen Brücke "Cador's Original Liquid Hot Apple Pie" genießen. Das Cafe Cador bietet diesen in Flaschen auch zum Kauf an.