15 Jahre Montageservice Bittel

Anlässlich des 15. Jubiläums stellt Johannes Bittel sein Geschäftsgebäude mit großzügigem Ausstellungsraum im Gewerbegebiet Hirschaid-Erlach, Mühlweg 4, vor. Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten beherbergen eine Ausstellung von Mustern und Materialien, die auf jeden Kundenwunsch und Geschmack individuell zugeschnitten werden. Diese sind jeden Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet und bieten neben fachlicher Beratung durch Johannes Bittel auch Bildmaterial von Referenzobjekten und zahlreiche weitere Anregungen. Selbstverständlich können auch weitere Termine unter Tel. 0171/4457145 vereinbart werden.

Die Firmengeschichte begann vor 15 Jahren in Schlüsselau. Firmengründer Johannes Bittel trug sich im Jahr 2002 in die Handwerksrolle der Handwerkskammer Bayreuth ein. Seit dem Gründungsjahr hat sich einiges verändert. Die als Einzelunternehmen geführte Firma steht für kompetente Betreuung rund um eine Vielzahl von Belangen in Sachen Immobilie. Von der genauen Analyse mit Aufmaß vor Ort über umfassende Beratung bis hin zur fach- und termingerechten Durchführung der einzelnen Aufträge verbindet Johannes Bittel traditionelles Handwerk, formatgerechtes und wirtschaftliches Arbeiten, Funktionalität und zeitgemäße Fertigungs- und Montagetechniken. Heute beschäftigt die Firma sieben Mitarbeiter.



Großes Leistungsspektrum rund um die Immobilie

Durch die unterschiedlichen Ausbildungen der einzelnen Fachkräfte bietet Montageservice Bittel ein großes Leistungsspektrum - vom Trockenbau, der Hauptarbeit, über Malerarbeiten bis zum Schleifen bzw. Verlegen von Parkett und Designböden. Johannes Bittel und sein flexibles Team bieten außerdem Entrümpelungen, Müll- und Sondermüllentsorgung, Kernsanierungen sowie Sanierung von Badezimmern, Decken, Böden und Wänden. Der Einbau von Fenstern und Dachfenstern, Rollläden, Sonnenschutz, Türen, Zargen oder Regalen gehört ebenso zum Aufgabengebiet dazu.



Fachlich qualifiziert, zuverlässig

Eine zusätzliche Beauftragung von weiteren Handwerkern ist nicht notwendig, das Unternehmen bietet alles aus einer Hand. Selbst bei größeren Um- und Ausbauten ist die Zusammenarbeit mit Montageservice Bittel von Vorteil, gewünschte Baumaßnahmen können von Architekten, Technikern und Sachverständigen begleitet werden.

Für den Erfolg der Firma Montageservice Bittel sind vor allem die zahlreichen treuen Kunden sowie die qualifizierten Mitarbeiter verantwortlich. Qualität, Zuverlässigkeit und Kompetenz zahlen sich aus. Johannes Bittel und sein Team bedanken sich herzlich für das bisher entgegengebrachte Vertrauen. Laura Velten