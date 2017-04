Gastliche Osterzeit

von PR-REDAKTION

Nur noch ein paar Tage, dann ist die Fastenzeit vorbei. Und was liegt zu Ostern näher, als sich für die 40 Tage des Verzichts etwas Leckeres zu gönnen? Doch warum selbst kochen?

Zu den Osterfeiertagen bietet es sich an, in einer Gaststätte oder einem Restaurant ganz entspannt speisen zu gehen. Nur hier kann sich jeder sein Wunschgericht aussuchen, ganz nach Geschmack und Vorliebe. So freut sich der Fischliebhaber zum Beispiel über ein köstliches Lachsfilet, Fleischfreunde kommen mit kreativen Wild-, Geflügel-, Rindfleisch- oder Schweinefleischgerichten auf ihre Kosten. Und auch für Vegetarier wird in den Restaurants und Gaststätten einiges geboten. Ein Salat mit gegrillten Paprikaschoten, Schafskäse und schwarzen Oliven ist etwas Besonderes und sorgt für eine Geschmacksexplosion auf der Zunge.

Selbstverständlich gibt es auch andere Leckereien, mit denen Sie sich für die Selbstkasteiung in der Fastenzeit belohnen können. Die Restaurants und Gaststätten im Landkreis bieten eine große Bandbreite an erlesenen Speisen.

Auch Spargel steht bald wieder auf den Menükarten. Das edle Stangengemüse ist unendlich wandelbar und lässt sich mit den verschiedensten Zutaten kombinieren. Der Klassiker ist wohl Spargel mit Schinken und Sauce Hollandaise. Aber auch zusammen mit Lachs auf Pizza, als Suppe oder mit Filet-Medaillons ist Spargel eine frische, saisonale und regionale Köstlichkeit, die vor allem in den fränkischen Restaurants sehr gerne gegessen wird.

Zum krönenden Abschluss des Ostermenüs darf ein delikates Dessert nicht fehlen. Kreationen aus frischem Obst, Sahne und anderen kulinarischen Köstlichkeiten - wem läuft da nicht das Wasser im Munde zusammen? Oft findet man auch Speisen auf der Karte, die man so nicht kennt. Oder haben Sie zum Dessert schon einmal ein Basilikum-Panna Cotta gegessen? Die Auswahl ist vielfältig - lassen Sie sich überraschen!

Noch ein Tipp: Reservieren Sie den Tisch im Restaurant Ihrer Wahl nicht zu spät, denn die Nachfrage an Ostern ist immer sehr groß!