Der inFranken.de-Adventskalender: Türchen 24

Türchen 24 des großen Adventskalendergewinnspiels ist geöffnet:



Adventskalendergewinnspiel: Die neue Konsole "Wii U" mit Controller



Adventskalendergewinnspiel: Mario Kart 8 als vorinstallierte Software





Adventskalendergewinnspiel: Ein Abenteuer für Fans und Einsteiger



Adentskalendergewinnspiel: Mit Link die Meere besegeln





Adventskalendergewinnspiel: Teilnahmebedingungen für unser Gewinnspiel



Wir wünschen Ihnen viel Glück bei unserem Adventskalendergewinnspiel!

Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnr: * PLZ: * Ort: * E-Mail: * Ich möchte mir exklusive Leservorteile nicht entgehen lassen und gestatte der Mediengruppe Oberfranken – Zeitungsverlage GmbH & Co. KG und deren verbundenen Unternehmen mir telefonisch und per E-Mail Vorteilsangebote zu unterbreiten. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviel ist 30 / 10: *) Pflichtfelder

Unser Adventskalendergewinnspiel neigt sich dem Ende - und zum Abschluss steckt hinter dem 24. Türchen unser größter Gewinn. Wir verlosen eine Wii U mit einem Spiel von Mario Kart und zwei Spielen von "The Legend Of Zelda" von Nintendo. Wii U ist eine brandneue Heim-Videospielkonsole von Nintendo, die für immer verändern wird, wie man mit dem Fernseher interagiert und wie Freunde und Familienmitglieder miteinander verbunden sind. Sie ist ein leistungsstarkes HD-Spielsystem mit einem außergewöhnlichen neuen Controller, der die Dynamik des gemeinsamen Spielens ganz neu definiert: das Wii U GamePad.Bei der Wii U, die wir verlosen, ist Mario Kart 8 vorinstalliert und sofort spielbar. Hier steht der Rennzirkus Kopf: Neue Items, neue Charaktere und neue Strecken sorgen für ungebremstes Anti-Schwerkraft-Vergnügen mit dem Mario Kart 8 Premium Pack! Der neueste Teil der kultigen Rennspiel-Serie erscheint in brillantem HD und lässt die verrückten Karts über die Strecke jagen.Doch damit nicht genug: Die Anti-Schwerkraft-Funktion erlaubt es, kopfüber oder senkrecht an der Wand entlang zu fahren. Neue Items wie Piranha-Pflanze oder Bumerang-Blumen und weitere Features zum Freischalten erwarten die unermüdlichen Fahrer. Brandneue Fahrzeuge, Gleiter und Motorräder müssen geschickt über 16 klassische und 16 komplett neue Rennpisten gesteuert werden."The Legend of Zelda: Thwilight Princess HD" ist ein Abenteuer, das eingefleischte Fans der Zelda-Kultserie ebenso begeistern wird wie Einsteiger. Denn das neue Action-Abenteuer für Nintendos TV-Konsole Wii U wartet mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Inhalten gegenüber dem gefeierten Original auf: Klassische Szenen, in denen Link beispielsweise auf Epona über die Brücke von Eldin reitet oder als Wolf-Link den Mond anheult, erscheinen nun in brillantem, neuem HD-Look. Auch die Spielweise hebt sich vom Ursprungstitel ab, dank neuer Gameplay-Elemente und -Updates sowie dem extra-kniffligen Helden-Modus. Obendrein sorgt die amiibo-Unterstützung sowie das neue Wolf-Link amiibo für zusätzlichen Spielspaß."The Legend of Zelda: The Wind Waker" kommt auf die Wii U: in wunderschönem HD und mit neuen Features. In diesem Klassiker, der in einem einzigartigen und farbenfrohen Comic-Stil gehalten ist, besegelt Link die Meere auf der Suche nach seiner entführten Schwester. Auf seiner Reise muss er nicht nur mit den Gefahren zur See kämpfen, sondern auch mit furchteinflößenden Bösewichtern, die Link auf der Suche nach seiner Schwester und der legendären Triforce von seinem Kurs abbringen wollen.Um an unserer Verlosung teilzunehmen, müssen Sie das Formular am Ende dieses Artikels ausfüllen. Während unseres Adventskalenders haben Sie heute von 00.01 bis 23.59 Uhr die Möglichkeit zur Teilnahme am Tagesgewinnspiel. Im genannten Zeitraum ist das Formular für Sie zugänglich, anschließend erlischt es.Die Gewinner werden von uns per Zufall ermittelt und zeitnah per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels und seiner Abwicklung verwendet. Personen unter 18 Jahren und Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken sowie deren Angehörige dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle Angaben sind ohne Gewähr und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück.