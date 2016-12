Der inFranken.de-Adventskalender: Türchen 23

Türchen 23 des großen Adventskalendergewinnspiels ist geöffnet:



Action pur mit Yoshis Offroad-Kart in unserem heutigen Adventskalendertürchen





Adventskalendergewinnspiel: Teilnahmebedingungen für unser Gewinnspiel



Wir wünschen Ihnen viel Glück bei unserem Adventskalendergewinnspiel!

Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnr: * PLZ: * Ort: * E-Mail: * Ich möchte mir exklusive Leservorteile nicht entgehen lassen und gestatte der Mediengruppe Oberfranken – Zeitungsverlage GmbH & Co. KG und deren verbundenen Unternehmen mir telefonisch und per E-Mail Vorteilsangebote zu unterbreiten. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Welche Farbe haben Zitronen?: *) Pflichtfelder

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Weihnachtsferien. Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir das Richtige, denn wir verlosen heute zwei Bundles mit der Offroad-Karts von Peach und Yoshi von Carrera ! Damit ist Rennspaß garantiert.Prinzessin Peach gibt auf ihrem flotten Offroad-Kart so richtig Gas. Der rosa Anstrich täuscht - das schneidige Kart ist ganz schön dynamisch unterwegs. Bis zu 20 Minuten können Prinzessinnen oder Prinzen damit flitzen, dank den sechs mitgelieferten Batterien für Fahrzeug und Controller kann es sofort losgehen. Das Fahrzeug ist der ideale Einstieg in die große Carrera-Welt.Auch Yoshi wird in seinem etwa 20 Zentimeter langen Nintendo Mario Kart ins Rennen geschickt. Dies bedeutet Off-Road Action pur, denn wenn er mit bis zu neun Stundenkilometern durchs Gelände fährt, werden alle anderen bei diesem Anblick ganz grün vor Neid. Bis zu 20 Minuten purer Fahrspaß ist garantiert, wenn das Spielzeug keinen noch so waghalsigen Stunt auslässt.Mit dem Controller in der Hand rast Yoshi im Affenzahn um jedes Hindernis, denn die Fahr- und Lenkfunktion ist sehr präzise und spricht auf jede Fingerbewegung direkt an. Angetrieben wird Yoshi von sechs Batterien, die zum sofortigen Fahrvergnügen mitgeliefert werden. Wer sich auf dieses RC Off-Road Kart einlässt, dem ist mal eine Sacher sicher: Spaß! Yoshi ist immer bereit - egal für Abenteuer Daheim oder im Freien.Um an unserer Verlosung teilzunehmen, müssen Sie das Formular am Ende dieses Artikels ausfüllen. Während unseres Adventskalenders haben Sie heute von 00.01 bis 23.59 Uhr die Möglichkeit zur Teilnahme am Tagesgewinnspiel. Im genannten Zeitraum ist das Formular für Sie zugänglich, anschließend erlischt es.Die Gewinner werden von uns per Zufall ermittelt und zeitnah per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels und seiner Abwicklung verwendet. Personen unter 18 Jahren und Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken sowie deren Angehörige dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle Angaben sind ohne Gewähr und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück.