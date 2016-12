Der inFranken.de-Adventskalender: Türchen 22

Türchen 22 des großen Adventskalendergewinnspiels ist geöffnet:





Wie wäre es mit ein paar Tickets für die heimatverliebten Klassiker und brandneuen Songs des Südtiroler Septetts? Denn in unserem heutigen Adventskalendertürchen verlosen wir zwei Karten für die Bühnenshow 2017 der Kastelruther Spatzen.Auch nach mehr als drei Jahrzehnten im Rampenlicht erklimmen sie immer neue Gipfel: Die erste Goldauszeichnung der Kastelruther Spatzen liegt inzwischen zwar schon über 30 Jahre zurück, aber die Erfolgskurve dieser Südtiroler Institution zeigt gleichwohl noch immer steil nach oben. Da im Herbst 2016 ein brandneues Studioalbum veröffentlicht wurde, können sich die Fans Anfang nächsten Jahres auf einen bunten, bewegenden Mix aus heimatverliebten Klassikern und auch brandneuen Songs des Südtiroler Septetts freuen: Zwischen dem 31. Januar und dem 24. März 2017 präsentieren sie ihre neueste Bühnenshow in 18 Städten.Um an unserer Verlosung teilzunehmen, müssen Sie das Formular am Ende dieses Artikels ausfüllen. Während unseres Adventskalenders haben Sie heute von 00.01 bis 23.59 Uhr die Möglichkeit zur Teilnahme am Tagesgewinnspiel. Im genannten Zeitraum ist das Formular für Sie zugänglich, anschließend erlischt es.Die Gewinner werden von uns per Zufall ermittelt und zeitnah per E-Mail benachrichtigt. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen des Gewinnspiels und seiner Abwicklung verwendet. Personen unter 18 Jahren und Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken sowie deren Angehörige dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle Angaben sind ohne Gewähr und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Glück.