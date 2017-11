Unsere Kernkompetenzen sind:

Sämtliche Maler- und Lackierarbeiten

Innen- und Außenputze

Fassadengestaltung und Renovierung

Vollwärmeschutz / WDVS

Dekorative und exklusive Mal-Lasur und Spachteltechniken

Farbberatung

Sanierung von Wasserschäden und Schimmel

Trockenbau

Verlegen von Bodenbelägen, z.B. Designboden

In unserer stressigen, sich schnell verändernden Gesellschaft gewinnen Wohlbefinden und Erholung immer mehr an Bedeutung. Die Farbgestaltung in den eigenen 4 Wänden, aber auch im Büro kann maßgeblich dazu beitragen.

Gerne unterstützen wir sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte mit Rat und Tat.

Gute Gründe sich für uns zu entscheiden:

57 Jahre zufriedene Kunden.

Wir sind ein Innungsfachbetrieb.

Wir haben das QIH Qualitätssiegel „sehr gut“ seit mehr als 10 Jahren.

Wir sind Mitglied im Umweltpakt Bayern.

Wir sind ein mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb.

Als kleine Winterüberraschung gibt’s bis Ende Januar zu jedem neuen Auftrag für Malerarbeiten im Innenraum unser Winterwohlfühlpaket, gefüllt mit unverzichtbaren Dingen für den „Jahrhundertwinter 2018“.