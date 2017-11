Wir legen äußersten Wert auf qualitativ hochwertige Markenprodukte und das zu äußerst attraktiven Preisen. Unser freundliches Fachpersonal, zu denen auch mehrere Energiefachberater gehören, wird ständig geschult und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

In allen unseren Niederlassungen finden Sie Musterausstellungen für die unterschiedlichsten Bereiche.

Bereits 1896 gegründet, kann die Firma Batzner auf eine über 110-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Heute ist die Firma Batzner neben dem Stammsitz in Ebern auch in Bad Staffelstein, Hassfurt und Ebelsbach sowie in Thüringen mit Standorten in Heldburg, Roßleben, Kölleda, Bad Tennstedt, Zella-Mehlis und Artern vertreten. Die gesamte Belegschaft ist auf rund 180 Mitarbeiter angewachsen.

Unsere Standorte:

Baustoff-Fachhandel in Ebern

Sandhof 10, 96106 Ebern,Montag-Freitag 07:00-18:00 Uhr, Samstag 07:00-12:00 Uhr

hagebaumarkt in Ebern

Adresse: Alte Ziegelei 1, 06106 Ebern, Öffnungszeiten: Montag-Freitag 08:30-19:00 Uhr, Samstag 08:30-18:00 Uhr

Bad Staffelstein Baustoffzentrum, Werkers Welt

Haßfurt Baustoff-Fachhandel

Heidburg Baustoff-Fachhandel, Werkers Welt

Kölleda Baustoff-Fachhandel, Werkers Welt

Roßleben Baustoff-Fachhandel, Werkers Welt

Bad Tennstedt Baustoff-Fachhandel, Werkers Welt

Zella-Mehlis Baustoff-Fachhandel, Werkers Welt

Ebelsbach Werkers Welt

Artem Baustoff-Fachhandel, hagebaumarkt

Erfurt

Weimar