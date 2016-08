Würzburger Kickers verpflichten Nationalspieler Díaz von Darmstadt 98

Kurz vor dem Ende der Transferperiode haben die Würzburger Kickers den Nationalspieler aus Costa Rica Júnior Enrique Díaz Campbell verpflichtet. Der Defensivspieler kommt vom Erstligisten SV Darmstadt 98 an den Dallenberg, meldet der Verein aus Unterfranken.



Für den FSV Mainz 05 und für die Lilien hat der 1,85 Meter große Costa Ricaner insgesamt 69 Erstliga-Partien (2 Tore, 5 Vorlagen) bestritten und wurde vor seiner Zeit in Deutschland dreimal polnischer Meister mit Wisla Krakau. Insgesamt machte der 32-Jährige 86 Spiele (6 Tore, 4 Vorlagen) in der polnischen Ekstraklasa.



Mit Costa Rica im WM-Achtelfinale



Für Krakau und dem belgischen Erstligisten FC Brügge bestritt er auch insgesamt neun Partien in der Champions-League und zwölf in der Europa League. Für sein Heimatland lief Díaz 81 Mal (1 Tor) auf und erreichte als Stammspieler das Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft 20141 in Brasilien.



"Vor allem seine enorme Erfahrung wird unseren jungen Spielern weiterhelfen", sagt Kickers-Cheftrainer Bernd Hollerbach zur Verpflichtung, "die für uns absolut Sinn macht, denn Júnior ist in der Defensive sehr flexibel einsetzbar, er kann in der Viererkette spielen, aber auch davor im Mittelfeld. Das gibt uns noch mehr Spielraum und macht uns schwerer ausrechenbar. In all den Jahren seiner Laufbahn war auf ihn stets Verlass, er bringt alle Voraussetzungen mit und hebt die Qualität unseres Kaders weiter an. Mit Júnior werden wir in Würzburg ganz sicher sehr viel Freude haben. Er bereichert unseren Kader fußballerisch wie menschlich."