Würzburger Kickers: Kapitän Neumann trägt einen kleinen Schutzengel in der Brust

Wenn Sebastian Neumann seine eigene Weihnachtsgeschichte erzählt, wirkt er nüchtern und rational. Das liegt in seinem Naturell. Er spricht davon, "dass man seine Träume nicht so schnell aufgeben sollte". Der Kapitän der Würzburger Kickers lebt seinen Traum vom Profifußball. Der aber schien fast schon geplatzt. Neumann ist der erste Zweitligaspieler mit einem eingebauten Defibrillator in der Brust. Einem kleinen Gerät, das seinem Herzen im Falle eines Falles mit einem kleinen Stromstoß wieder auf die Sprünge hilft. Es ist gerade einmal zwei Jahre her, da sollte der heute 25-Jährige seine hoffnungsvoll gestartete Karriere schon beenden.



Alles war Routine. Die sportärztliche Untersuchung, die man eben machen muss als Fußballprofi, weil man, wenn man sein Geld mit Sport verdient, tatsächlich topfit sein sollte, stand für Neumann an. Erst ein paar Monate zuvor war der einstige Nachwuchs-Nationalspieler, der in der deutschen U-21-Auswahl zusammen mit Ilkay Gündogan und Mark-André ter Stegen zusammen kickte, zum schwäbischen Provinzklub VfR Aalen gewechselt. Der Verein von der Ostalb kickte damals in der zweiten Bundesliga. Der gebürtige Berliner hatte seinerzeit schon das Auf und Ab des Profigeschäfts kennengelernt. Bei Hertha BSC, seinem Jugendklub in seiner Geburtsstadt, galt er bereits als großes Abwehrtalent. E arbeitete sich nach oben bis in den Profikader, spielte immerhin zweimal in der ersten Liga. "Dann kam ein Trainer, der nicht auf mich gesetzt hat", sagt Neumann heute ohne Groll. Jos Luhukay hieß der. Eine Veränderung musste her.



Neumann: "Ich wollte unbedingt in die 2. Liga"

Zwei Jahre lang reifte Neumann fortan in der Dritten Liga beim VfL Osnabrück. "Eine gute Zeit", wie der Kickers-Spielführer noch heute findet. Aber weil es mit dem Aufstieg nicht klappte, wechselte Neumann den Klub: "Ich wollte unbedingt in die zweite Liga." Also dann nach Aalen. Und dort zur sportärztlichen Untersuchung, "die ich nachholen musste", wie Neumann berichtet. Dass irgendetwas nicht stimmte, war Neumann schnell klar. "Ich wurde zu Spezialisten nach Ulm geschickt."



Karriere schien vorbei

Das Ergebnis war ein Schock: "Es wurde festgestellt, dass ich eine Herzmuskel-Erkrankung habe. Wo sie herkommt, konnte man mir nicht sagen. Wie sie sich entwickeln würde, wusste auch niemand." Nur eines stand unverrückbar fest: Fußball kann er mit dieser Krankheit auf keinen Fall spielen. "Ich habe viele Ärzte besucht. Aber alle haben mir das Gleiche erzählt und mir keine Option gezeigt."



Was tun? "Es war, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden", sagt Neumann. Das Schlimmste: Er hatte absolutes Sportverbot. "Ich saß daheim und wusste nicht, wie es weitergeht." Trotzdem legte sich Neumann keinen Plan B zurecht. So einfach wollte er seinen Traum vom Profifußball, dem er die ganze Jugendzeit über so vieles untergeordnet hatte, nicht aufgeben: "Ich wollte das einfach nicht akzeptieren, so einfach aufhören. Das war mir zu billig. Schließlich war ich bis dahin ja immer fit gewesen, habe davor ständig gespielt. Und plötzlich heißt es, du seist krank."



Vorbild Daniel Engelbrecht

Da tauchte im Fernsehen plötzlich ein Spieler auf, der vor dem gleichen Problem gestanden hatte. Daniel Engelbrecht spielte damals in der Dritten Liga für die Stuttgarter Kickers. Auch er hat eine Herzmuskel-Erkrankung. Und er schaffte die Rückkehr auf das Spielfeld. Als ihm wenige Wochen nach seinem Comeback im Dezember 2014 im Spiel gegen Wehen-Wiesbaden ein Tor gelang, riss er sich das Trikot über den Kopf und zeigte sein T-Shirt mit der Aufschrift: "Niemals aufgeben!" Das war auch Neumanns Plan. Er nahm Kontakt zu dem Angreifer auf, der inzwischen beim TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest spielt. Engelbrecht empfahl Neumann einen Arzt in Stuttgart. Kurz vor Weihnachten 2014 erfuhr der Abwehrkicker, dass er mit einem Defibrillator in der Brust wieder als Fußballprofi aktiv sein könnte. "Das schönste Geschenk", erinnert sich Neumann an sein Fest der Hoffnung. Von da an ging es aufwärts.



Ein paar Wochen später erfolgte der Eingriff. Seither trägt er seinen "kleinen Schutzengel" in der Brust, wie Neumann den Defibrillator nennt. Es folgten erste Läufe, das Training mit der Mannschaft und schließlich im Sommer 2015 - ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub VfL Osnabrück - die Rückkehr auf das Spielfeld. "Ein emotionaler Moment", berichtet Neumann heute, da die Sache ausgestanden ist.



Ab und an melde sich auch einmal jemand über Facebook bei ihm und bedanke sich, dass sein Beispiel Mut mache, trotz dieser Erkrankung den Glauben an die eigenen Ziele nicht zu verlieren. An Vertrauen in seinen Körper mangle es ihm nicht, sagt der Kickers-Kapitän: "Das war immer da, denn ich habe ja nie eine negative Erfahrung gemacht. Mein Körper hat mir nie ein Zeichen gegeben. Ich will auf keinen Fall als Spieler mit einem Handicap wahrgenommen werden."



Seit seinem Wechsel zu den Würzburger Kickers steht Neumann in besonderer Verantwortung als Abwehrchef und als Spielführer. An seine Erkrankung erinnert allenfalls die Delle in der Marktwert-Entwicklung auf entsprechenden Internetseiten. Neumann ist wieder Teil der Leistungsgesellschaft Profifußball. Manchmal muss er aber schon noch an damals denken, die schweren Tage, die Unsicherheit und die neue Hoffnung, mit der er vor zwei Jahren Weihnachten feierte: "Viele Dinge relativieren sich. Kleine Verletzungen werfen mich nicht mehr zurück. Ich kann jetzt jeden Moment genießen, in dem ich auf dem Platz stehe."