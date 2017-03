Würzburg verliert gegen 1860 - Anschlusstreffer kommt zu spät

von DPA

Der TSV 1860 München hat mit einem weiteren Derby-Heimsieg gegen die Würzburger Kickers drei ganz wertvolle Punkte im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verbucht. Die "Löwen" siegten am Freitagabend mit 2:1 (0:0) und schlossen mit 28 Punkten zum nun ebenfalls gefährdeten Aufsteiger aus Unterfranken (29 Zähler) auf.



Abwehrchef Abdoulaye Ba (67. Minute) und Michael Liendl per Foulelfmeter (78.) erzielten die Tore für 1860. Peter Kurzweg konnte vor 22 600 Zuschauern erst in der Nachspielzeit verkürzen.



Die Sechziger konnten damit 2017 auch das dritte Heimspiel gegen einen Verein aus Franken gewinnen. In der Rückrunde hatten sie zuvor bereits Greuther Fürth (2:1) und den 1. FC Nürnberg (2:0) in der Münchner Arena besiegt. Die Würzburger warten dagegen auch nach dem achten Rückrundenspiel weiter auf den ersten Sieg in diesem Jahr.



In einer zunächst zerfahrenen Partie ließen beide Mannschaft keinen klaren Offensivplan erkennen. 1860 agierte mit vielen hohen Bällen, den Kickers fehlte der rechte Zug Richtung Strafraum. Erst mit mehreren Distanzschüssen von Maximilian Wittek (34.), Sebastian Boenisch (35.) und Felix Uduokhai (41.) erzeugten die "Löwen" Gefahr. Kickers-Torwart Robert Wulnikowski konnte jedoch alle Bälle halten.



Die beste Kickers-Chance ergab sich nach einem Ballverlust von Wittek gegen Kurzweg. Der bediente Stürmer Elia Soriano, dessen Schuss ausgerechnet an Teamkollege Patrick Weihrauch abprallte (45.). Zur Pause musste Kickers-Trainer Bernd Hollerbach den angeschlagenen Wulnikowski (Knie-Prellung) durch Jörg Siebenhandl ersetzen.



Der Ersatztorwart sah gleich Ivica Olic auf sich zustürmen, aber der Routinier knallte den Ball ans Außennetz (47.). 1860-Coach Vitor Pereira hatte zur Pause Liendl eingewechselt, der für mehr Struktur im Münchner Spiel sorgen sollte. Eine scharfe Flanke des Österreichers köpfte dann auch Abwehrchef Ba platziert ins Tor. Und nach einem Foul von Kurzweg an Stefan Aigner verwandelte Liendl den unstrittigen Elfmeter gekonnt zum 2:0. In der Nachspielzeit konnte Kurzweg noch verkürzen, aber zu einem Punkt reichte es für die Gäste aus Würzburg nicht mehr. Ihr Absturz 2017 geht nahtlos weiter.