Die Ingolstädter konnten ihren deutlichen Aufwärtstrend mit dem dreizehnten Punkt aus den vergangenen fünf Partien fortsetzen und sind bis auf zwei Zähler an Nürnberg dran. Der frühere FCN-Stürmer Stefan Kutschke (14. Minute) brachte die Gäste vor 24 191 Zuschauern in Führung. Kevin Möhwald (36.) glich für die Franken aus, ehe der eingewechselte Dario Lezcano (81./Foulelfmeter) das Siegtor erzielte.

Für einen Aufstiegsanwärter waren die Nürnberger anfangs viel zu fahrig und nervös. Immer wieder landeten Bälle in die Spitze beim Gegner oder im Nichts. Den Ingolstädtern reichte dann eine gefährliche Situation mit schnellem Spiel über die Außen zum 1:0. Ein abgefälschtes Zuspiel landete beim flinken Thomas Pledl auf der rechten Bahn, der Kutschke bediente. Für den Stürmer, der ein halbes Jahr erfolglos beim FCN unter Vertrag stand, war es das vierte Saisontor. Eduard Löwen auf der linken Position in der Nürnberger Dreierabwehrkette hinterließ keinen sicheren Eindruck.

Zwei Schüsse von Enrico Valentini (19., 20.) waren zunächst die offensiven Höhepunkte der Franken, ehe Cedric Teuchert zum Solo aus der eigenen Hälfte ansetzte. Da ihn der Kapitän der Schanzer, Marvin Matip, nicht vehement genug störte, konnte der Youngster Möhwald vorbildlich vorlegen. Der Spielmacher stellte mit einem feinen Schuss unter die Latte den Ausgleich für langsam aufwachende Hausherren her.

Beim spielerisch blassen FCI, wo Tobias Levels nach der Sperre für Marcel Gaus links verteidigte, konnte auch der zuletzt so formstarke Offensivmann Sonny Kittel kaum Akzente setzen. Nach dem Wechsel traten die Schanzer aber phasenweise mutiger und entschlossener auf. Die Nürnberger zeigten zwar über die gesamten 90 Minuten die reifere Anlage, hatten im Angriff aber keinen zündenden Ideen. Mikael Ishak (80.) scheiterte in der Schlussphase an Ingolstadts Keeper Örjan Nyland, auf der Gegenseite verwandelte Lezcano den Foulelfmeter.