Görges schafft es bei der Tennis-B-WM ins Halbfinale

Nutzungsbedingungen für interaktive Funktionen

Stand: 1. Oktober 2016



InFranken.de ist ein Internetauftritt der Zeitungstitel Fränkischer Tag, Coburger Tageblatt, Bayerischer Rundschau, Saale-Zeitung und DIE KITZINGER.



Die User, die die Funktionen auf InFranken.de nutzen, verpflichten sich, sich mit den nachfolgenden Nutzungsbedingungen einverstanden zu erklären.



§ 1 Benutzerverhalten



1. Wir legen Wert darauf, dass sich die Kommentatoren mit Respekt begegnen. Ziel unserer Moderation ist es, den Rahmen für einen sachlichen Austausch von Argumenten zu schaffen.



2. Die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften sind einzuhalten. Insbesondere darf niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.



3. Beleidigungen jeglicher Art sind untersagt.



4. Kommentare, deren Inhalt rechtwidrig, pornografisch, extremistisch, grob anstößig, jugendgefährdend, gewalt- oder kriegsverherrlichend, beleidigend, ruf- oder geschäftsschädigend ist oder zu einer Straftat auffordert, werden gelöscht.



5. Kommentare, die nicht prüfbare Unterstellungen oder Verdächtigungen beinhalten, werden entfernt.



6. Auch die Verbreitung von Inhalten, mit denen zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufgerufen (Volksverhetzung) oder mit denen Propaganda für eine verfassungsfeindliche Organisation betrieben wird, ist verboten.



7. Der Gebrauch vulgärer, missbräuchlicher oder hasserfüllter Sprache ist untersagt.



8. Fremdsprachliche Beiträge oder Kommentare, die Zitate ohne die Angabe einer Quelle beinhalten, werden entfernt.



9. Die Nutzer verpflichten sich darüber hinaus, keine Inhalte, Informationen, Software oder anderes Material in die Foren einzustellen, das gegen bestehende Gesetze verstößt und das andere Nutzer oder InFranken.de, beispielsweise durch Viren, schädigen kann.



10. Kommentare, die Werbung für Webseiten oder Dienste (Spamming) beinhalten, werden entfernt. Auch das kommerzielle oder private Anbieten von Waren oder Dienstleistungen ist untersagt.



11. Wir behalten uns vor, Kommentare, die lediglich darauf abzielen, provokativ den sachlichen Austausch von Argumenten innerhalb einer Debatte zu stören, ohne Begründung zu löschen.



12. Kritik an unseren Artikeln wissen wir zu würdigen, doch auch diese sollte sachlich formuliert sein und keine Unterstellungen oder beleidigende Inhalte gegen den Autor enthalten.



13. Mehrfach-Accounts bergen die Gefahr einer Diskussionsverzerrung und sind deshalb nicht erwünscht.



14. Nutzer können zweifelhafte Kommentare anderer Nutzer melden. Diese werden umgehend überprüft.



15. Das Posten von Kommentaren, die eine Zeichenzahl von 1500 Zeichen überschreiten, ist nicht gestattet.



§ 2 Verantwortlichkeit



1. Obwohl die Administratoren und Moderatoren von InFranken.de versuchen, alle unerwünschten Beiträge fernzuhalten, ist es InFranken.de leider nicht möglich, alle Beiträge zu überprüfen. InFranken.de kann nicht für den Inhalt der jeweiligen Beiträge verantwortlich gemacht werden. Vielmehr ist jeder Nutzer für die von ihm publizierten Beiträge selbst verantwortlich.



2. Sollten Ihnen Verstöße gegen § 1 dieser Nutzungsbedingungen bekannt werden, wären wir dankbar für einen entsprechenden Hinweis, um die erforderlichen Maßnahmen ergreifen zu können.



3. InFranken.de ist um die Sicherheit der Nutzerdaten im Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen bemüht, dennoch ist keine elektronische Kommunikation vollkommen sicher.



4. InFranken.de möchte Sie darauf hinweisen, dass trotz der hohen Anforderungen, Informationen, die sie freiwillig über das Netz freigeben, von anderen genutzt werden können. Deshalb kann InFranken.de für die Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern durch Dritte keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.



5. InFranken.de schließt im vollen gesetzlich zulässigen Umfang jedwede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung aus.



§ 3 Urheberrecht und sonstige Nutzungsrechte



1. InFranken.de behält sich vor, einzelne Nutzerbeiträge unter Berücksichtigung der Urheberrechte in anderen Medien oder an anderen Stellen im Internet unter Angabe der Urheberkennzeichnung zu vervielfältigen und zu verbreiten. Ein Anspruch auf Honorierung besteht dabei nicht.



2. Der Inhalt der interaktiven Webseiten von InFranken.de und aller in Verbindung stehender Domains ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung oder Speicherung von Informationen oder Daten, insbesondere von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, ist ohne vorherige Zustimmung von InFranken.de nicht gestattet.



§ 4 Folgen bei Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen



InFranken.de behält sich bei Nichtbeachtung der vorgenannten Nutzungsbedingungen vor, einzelne Beiträge (ohne vorherige Abstimmung) zu löschen, zu bearbeiten, zu verschieben, zu schließen oder einzelnen Nutzern zeitweise oder dauerhaft den Zutritt zu den einzelnen Foren zu versperren. Die Regeln gelten im gleichen Maße für die Verwendung von Benutzernamen.



§ 5 Bürgermeldeportal



Über die Plattform „inFrankenMelder“ können Sie uns Missstände, Hinweise, Anregungen und Änderungswünsche zu Themenbereichen der Infrastruktur in Ihrer Region melden.

Alle Meldungen/Hinweise werden vor ihrer Veröffentlichung durch die Redakteure überprüft. Hinweise werden vor der Veröffentlichung im Portal von Redakteurinnen und Redakteuren geprüft. Daher kann es zur Verzögerung bei der Veröffentlichung der Hinweise kommen. Im Interesse und zum Schutz aller Nutzerinnen und Nutzer behalten wir uns vor, Hinweise zu überarbeiten, nicht zu veröffentlichen oder zu löschen.

Hinweise, die personenbezogene Daten beinhalten, werden anonymisiert und gegebenenfalls nicht veröffentlicht.

Hinweise werden gelöscht, wenn sie andere wegen ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Sprache, ihrer Abstammung, ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ihrer Weltanschauung diskriminieren. Gleiches gilt bei demagogischen, sexistischen oder rassistischen Äußerungen.

Hinweise mit Kontaktadressen, Telefonnummern, Weblinks und gewerblichem oder werbendem Inhalt sind unzulässig und werden gelöscht. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung.

Meldungen oder Fotos, die personenbezogene Daten enthalten, werden nicht freigegeben. Auch auf Fotos erkennbare Kfz-Kennzeichen sind etwa - als sachlich einer Person zuzuordnende Einzelangabe - personenbezogene Daten und können deshalb nicht veröffentlicht werden. Auch Angaben zu Grundstücken können als personenbezogene Daten schutzwürdig sein; insoweit wird durch die Redakteure das Interesse der betreffenden Person an dem Schutz ihrer Persönlichkeit mit dem Interesse der Allgemeinheit an der Kenntnis des Problems abgewogen.

Den Redakteuren bleibt es vorbehalten, Texthinweise inhaltlich zu bearbeiten und zu kürzen





§ 6 Schlussbestimmungen



1. InFranken.de behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens sechs Wochen zu ändern.

Die Ankündigung erfolgt durch Veröffentlichung der geänderten Nutzungsbedingungen unter Angabe des Zeitpunkts des Inkrafttretens im Internet auf der Website von InFranken. Widerspricht der Nutzer nicht innerhalb von sechs Wochen nach Veröffentlichung, so gelten die abgeänderten Nutzungsbedingungen als angenommen. Der Nutzer wird in der Ankündigung der Änderung gesondert auf die Bedeutung der 6-Wochen-Frist hingewiesen.



2. Die Nutzung sämtlicher hier aufgeführter Informationen oder Daten, die Anmeldung zu bestimmten Websites sowie sämtliches mit den Websites von InFranken.de zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegt ausschließlich deutschem Recht.



Wir wünschen Ihnen anregende und unterhaltsame Debatten.

