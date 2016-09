1:4 gegen Gladbach: Werder-Trainer Skripnik in ärgster Not

Für Chefcoach Viktor Skripnik dürfte das Aus beim Tabellenletzten Werder Bremen immer näher rücken. Das 1:4 (0:4) bei Borussia Mönchengladbach in der 200. Fußball-Bundesligapartie des Ukrainers als Spieler und Trainer der Hanseaten war ein sportlicher Offenbarungseid.

Thorgan Hazard (11./17. Minute) und Raffael (21., Foulelfmeter/41.) sorgten vor 54 014 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park für ein Debakel des viermaligen deutschen Meisters, für den der Olympia-Zweite Serge Gnabry (73.) zum 1:4 seinen Premierentreffer in Liga eins erzielte.

Mit der dritten Niederlage im dritten Erstligaspiel ist der Werder-Fehlstart perfekt. Letztmals startete Bremen 1998 mit der gleich bitteren Bilanz in eine Saison. Ob Skripnik angesichts dieser Bilanz in den Heimspielen am Mittwoch gegen Mainz und am Samstag gegen Wolfsburg noch Werder-Trainer sein wird, scheint fraglich.

Im 101. Pflichtauftritt zwischen Mönchengladbach und Bremen gingen die Borussen sofort in den Angriffsmodus. Und als Fallou Diagne in der 5. Minute als letzter Mann den Ball an Hazard verlor, war eigentlich die frühe Gladbacher Führung fällig; der Senegalese Diagne machte seinen Fauxpas wett und rettete artistisch.

Sechs Minuten danach war die Werder-Abwehr völlig hilflos: Fabian Johnson bediente Hazard, der nur noch einschieben musste. Das Werder-Unheil nahm seinen Lauf: Hazard legte in der 17. Minute zu seinem zweiten Liga-Doppelpack nach.

Und als Bremens Keeper Jaroslav Drobny wenig später Lars Stindl zu Fall brachte, zögerte Schiedsrichter Tobias Stieler keine Sekunde mit dem Elfmeterpfiff. Raffael (21.) wuchtete das Spielgerät so wuchtig ins Netz, dass Drobny überhaupt keine Chance hatte. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Raffael gegen desolate Bremer das 4:0.

Wie kläglich Werder agierte, wurde in der 55. Minute offenbar, als Sambou Yatabaré frei vor Gladbach-Towart Yann Sommer auftauchte, den Ball aber stümperhaft verzog. Skripnik stand zumeist in seiner Coaching-Zone und wirkte in seiner Körpersprache völlig deprimiert. Immerhin: Seine Elf gab nicht auf und hatte in der 69. Minute durch Ulisses Garcia und in der 71. durch Aron Johannsson zwei weitere Chancen, die aber nichts einbrachten. Gnabry traf zum 1:4, ehe bei einem Hazard-Versuch der Pfosten den fünften Gladbacher Treffer verhinderte. Dann wurde der US-Amerikaner Johannsson - wahrscheinlich wegen Schiedsrichterbeleidigung - mit Rot des Feldes verwiesen (80.).

Drei Tage nach dem 0:4 in der Champions League bei Manchester City und eine Woche nach dem 1:3 von Freiburg rotierte Borussia-Coach André Schubert und nahm in dem ehemaligen Bremer Jannik Vestergaard, Hazard, Ibrahima Traoré, Tony Jantschke und Julian Korb gleich fünf Neue in seine Startformation.

Skripnik überraschte mit einer später als missglückt einzuordnenden Umbesetzung: Nach zehn Gegentreffern in den zuvor drei verlorenen Pflichtspielen 2016/17 rückte Drobny für Felix Wiedwald in das Werder-Tor. Drobny und Vestergaard bestritten jeweils ihre erste Ligabegegnung für ihre neuen Vereine.