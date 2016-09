Stielikes Südkoreaner besiegen China bei WM-Quali

Südkorea, das seit September 2014 vom ehemaligen DFB-Trainer und Nationalspieler Stielike trainiert wird, ging vor 50 000 Zuschauern in der 20. Minute durch ein Eigentor des Chinesen Zheng Zhi in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhten Lee Chung Yong (62.) und der für Augsburg spielende Koo Ja Cheol (66.) auf 3:0, ehe Yu Hai in der 73. Minute das 1:3 für die Chinesen gelang. Hao Junmin verkürzte mit einem Freistoßtreffer in der 76. Minute nur noch auf 2:3.

Die ersten zwei aus den zwei Gruppen der Runde drei qualifizieren sich direkt für das WM-Turnier in Russland. Die übrigen Gegner Südkoreas in der Gruppe A sind der Iran, Katar, Syrien und Usbekistan. Südkorea kämpft um seine neunte WM-Teilnahme in Serie.