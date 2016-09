"So ein Arschloch!": Brutalo-Foul an Augsburgs Kohr überschattet Bundesliga-Spieltag

FCA-Boss Hofmann: "So ein Arschloch!"





Ein brutales Foul hat die Bundesliga-Partie am Sonntatg zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz 05 (1:3) überschattet. Mainz-Aktuer José Rodriguez hatte mit einer üblen Grätsche gegen Dominik Kohr den sportlichen Ausgang der Partie am Sonntag zunächst klar in den Hintergrund gestellt. Obwohl die Sonntagspartie des dritten Spieltags de facto entschieden war, brachte Rodriguez seinen Augsburger Gegenspieler auf der Höhe der Mittellinie mit einer brutalen Grätsche zu Fall.Mainz-Coach Martin Schmidt entschuldigte sich sofort für das brutale Foul seines Spieler, Augsburgs Trainer Dirk Schuster hoffte auf einen nicht allzu langen Ausfall - und Vereinspräsident Klaus Hofmann schäumte vor Wut. "So ein Arschloch!", wetterte der FCA-Boss nach dem 1:3 (0:1) im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 in Richtung Rodriguez. Kohr wurde mit einer offenen Wunde an Schien- und Wadenbein in eine Klinik gebracht. Der schwäbische Fußball-Bundesligist befürchtet eine lange Pause des Stammspielers."Es sieht nicht gut aus", sagte Schuster. "Er hat Schmerzmittel bekommen. Die genaue Diagnose muss man abwarten." Der Coach fürchtet, dass am Bein seines Profis "relativ viel betroffen" ist. Die Rote Karte für Rodriguez und die zu erwartende Sperre waren kein Trost.Auf der Höhe der Mittellinie war der eingewechselte Rodriguez seinem Gegenspieler in die Beine gerauscht, und das kurz vor Schluss, als das Match nach den Toren von Jhon Cordoba (7. Minute), Yunus Malli (75.) und Yoshinori Muto (81.) längst entschieden war. "Ich kann mich nur in aller Form, auch im Namen meiner Mannschaft, entschuldigen", sagte 05-Trainer Schmidt. Diese Aktion spiegle nicht sein Team wider, den betroffenen Spieler erwarte eine adäquate Bestrafung. Am Abend veröffentlichte Mainz bei Facebook eine Entschuldigung von Rodriguez."Das ist unfassbar", schimpfte FCA-Kapitän Paul Verhaegh über die Aktion in der Nachspielzeit. "So etwas gehört absolut nicht auf den Fußballplatz. Mit so einer Aktion gefährdest du die Karriere von einem Spieler", betonte Verhaegh.Der Vorfall trübte auch die Stimmung beim Siegerteam, wie Mainz-Coach Schmidt berichtete. Vor allem aber bedeutet er für Augsburg den nächsten bitteren Ausfall eines Stammspielers. Obwohl zunächst noch keine genaue Diagnose bekannt wurde, geht Trainer Schuster von einem längeren Ausfall seines defensiven Mittelfeldspielers aus. Er befürchtete noch am Abend Schäden an Schien- und Wadenbein. Unter Woche war Caiuby operiert worden - der fehlt wohl die ganze Hinrunde.Vor dem anstehenden Gastspiel bei Angstgegner Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.00 Uhr) muss sich Schuster in der Zentrale etwas einfallen lassen. Gegen Mainz fehlten den Fuggerstädtern die gewinnbringenden Ideen, nur nach dem zwischenzeitlichen 1:1 durch Konstantinos Stafylidis (73.) schnupperte Augsburg kurz am Erfolg.Aber eben nur kurz - denn der Ausgleich hielt nicht länger als wenige Augenblicke. Am Ende entschieden die Gäste-Tore von Jhon Cordoba (7. Minute), Yunus Malli (75.) und Yoshinori Muto (81.).