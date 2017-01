RB Leipzig: Die Gründe für den Beliebtheits-Aufstieg

Mit der Trikotwerbung fing es an





17 Spiele in der Fußball-Bundesliga haben RB Leipzig dafür schon gereicht. Immer mehr Fußball-Anhänger akzeptieren den vom österreichischen Getränkehersteller Red Bull gesponserten Bundesliga-Neuling. Jüngste Umfragen bestätigen das - wenngleich das Konzept unter Traditionalisten weiterhin mit Argwohn und Abneigung betrachtet wird. "Frankfurter Weg - Heroin statt Taurin", hieß es am Samstag beim 3:0-Sieg der Leipziger zuletzt gegen Frankfurt auf einem Spruchband der Eintracht-Fans - sicher eine recht eigenwillige Sichtweise.Eine andere ist die: "Es ist die konsequente Fortsetzung des in vielfacher Hinsicht eingeschlagenen Wegs des Fußballs im 21. Jahrhundert: ein auf wirtschaftlichen Nutzen hin orientiertes sportliches Unternehmen. Braunschweig mit dem Jägermeister-Trikot war der Einstieg in diese Zeit." Gesagt hat das der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Niedersachsen waren 1973 der erste Verein, der seine Spieler mit Trikotwerbung auflaufen ließ und damit eine neue Zeitrechnung der Vermarktung einläutete."Bei Bundesligabeginn war die Trikotwerbung noch verboten. Eintracht Braunschweig und Mäzen Günter Mast umgingen 1973 das Verbot - und damit brachen alle Dämme. Das erste 'Werbespiel' stieg am 24. März 1973 gegen Schalke 04", schreibt der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Homepage. Im November desselben Jahres wurde die Trikotwerbung vom DFB-Bundestag abgesegnet. In der darauffolgenden Saison waren es bereits fünf Vereine mit Werbung auf der Brust."Heute spielt längst keiner mehr oben ohne, die Millionen der Sponsoren sind fester Bestandteil bei der Etatplanung jedes Profiklubs", heißt es beim DFB. Bei RB Leipzig, offiziell RasenBallsport Leipzig, prangen die beiden Stiere auf der Brust - das international bekannte Emblem des Sponsors aus Österreich.Das RB-Modell bringt manch einen noch immer in Rage. Andere haben sich damit abgefunden. Nicht wenige haben aber auch ihren Spaß an dem gefunden, was die junge Mannschaft dort zeigt, wo es letztlich drauf ankommt: auf'm Platz.Hier die Fakten: Zweiter mit nur drei Punkten Rückstand hinter dem FC Bayern. Kein Aufsteiger schnitt vor der Rückrunde in der Gesamtbilanz von Punkten und Toren je besser ab - nicht mal der 1. FC Kaiserslautern in seiner Meistersaison 1997/98. Da die Art und Weise: Power-Fußball; schnell, hochmodern, attraktiv, mitreißend."Wir sind ein junger, attraktiver Club, der auf junge und sehr talentierte Spieler setzt, die auf und neben dem Platz sympathisch und authentisch auftreten und durch Eigenschaften hervorstechen, die ein hohes Maß an Identifikationspotenzial haben", umschreibt Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff die attraktivitätssteigernden Attribute des Vereins. Sportdirektor Ralf Rangnick fasste es in einem Interview in der "Fuß'ball Bild" (Mittwoch) zusammen: "Wir sind stolz, modern und attraktiv, sogar sexy, zu sein."Mintzlaff verteidigt auch immer wieder das Mitglieder-Konzept - gerade mal rund 800 sind es. Auch einer der Kritikpunkte von manch einem an den Strukturen des Clubs. Hier gilt wie bei allem anderem aber auch: Genehmigt und abgesegnet von den dafür zuständigen Verbänden und Verantwortlichen.Fanden laut einer Umfrage von "Intelligent Research in Sponsoring" im Sommer vergangenen Jahres gerade mal 40 Prozent der Befragten den Club sympathisch, stieg die Zahl um 15 auf 55,2 Prozent. Mindestens jeder Zweite hält RB Leipzig auch für glaubwürdig (53,1 Prozent). In anderen Kategorien mit positiven Konnotationen stiegen die Werte ebenfalls.In einer Studie des Forschungs- und Beratungsunternehmens Nielsen Sports schneiden die Leipziger ebenfalls klar besser ab als noch im Sommer. In der vom FC Bayern angeführten Beliebtheitsskala kann RBL seinen Wert etwa auf 3,9 Prozent verdoppeln. Im Osten Deutschlands kommen die Leipziger auf 15 Prozent. Nur die Bayern und Dortmund erzielen in diesen Bundesländern höhere Werte (jeweils 19). 63 Prozent der Befragten in ganz Deutschland sehen den Verein auch als Bereicherung für die Liga an.In jedem Fall aber profitiert RB von seinem Standort im Osten der Republik. Einer neuen Studie der Handeshochschule Leipzig (HHL) zufolge hätte das Projekt nirgendwo anders als in Leipzig so funktionieren können. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass RB Leipzig so sehr auf die Gegebenheiten und Befindlichkeiten Ostdeutschlands passe, "dass es sich eben doch um eine Geburt dieser Stadt handelt", betont Timo Meynhardt, Professor für Wirtschaftspsychologie an der (HHL) und Mitinitiator der Untersuchung. Unter anderem profitiere RB davon, dass ein "starker Wunsch nach gewalt- und skandalfreiem Spitzenfußball" in der Bevölkerung messbar sei.Unter den Ostdeutschen bestehe eine stärker ausgeprägte Bereitschaft, einen Club zu unterstützen, der strengen Regeln folge.