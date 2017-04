FC Bayern gegen Real Madrid: Das Duell der Stars im direkten Vergleich

Den FC Bayern München erwartet in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr) ein vorweggenommenes Endspiel. Gegen die Weltstars von Real Madrid will der deutsche Fußball-Rekordmeister im Viertelfinal-Hinspiel den Grundstein für das Weiterkommen legen. Sechs Tage vor dem Rückspiel in der spanischen Hauptstadt streben die Münchner einen Heimsieg an, idealerweise ohne Gegentor.



Doch die Vorzeichen für die Bayern sind nicht gut. Manuel Neuer soll zwei Wochen nach einer Operation am Fuß ohne optimale Vorbereitung gegen das Team um Cristiano Ronaldo auflaufen. Bangen müssen die Münchner um ihren Stürmer Robert Lewandowski, der wegen einer Schulterverletzung auszufallen droht. Wenigstens ist Weltmeister Thomas Müller als Alternative wieder einsatzbereit.



Böse Erinnerungen haben die Münchner an das letzte Duell mit Real. Im Halbfinale der Saison 2013/14 schieden die Bayern nach einem 0:1 in Madrid und 0:4 zu Hause gegen die Königlichen aus. Der Real-Trainer damals war der heutige Bayern-Coach Carlo Ancelotti.



Die Spieler von Bayern und Real im direkten sportlichen Vergleich:



Torwart:

Neuer - Navas

Beim FC Bayern ist Welttorhüter Manuel Neuer (31) rechtzeitig fit und in jedem Fall eine Klasse für sich. Das kann man vom Schlussmann der Madrilenen nicht sagen: Keylor Navas (30) steht bei den Fans in der Kritik. Beim 3:0-Heimsieg gegen Alaves setzte Trainer Zinedine Zidane den Keeper sogar auf die Bank.

Fazit: Punkt Neuer, 1:0 Bayern.



Linksverteidiger:

Alaba - Marcelo

David Alaba (24) verrichtet seinen Dienst in aller Regel frei von Fehlern und strahlt dazu noch stets eine Prise Torgefahr aus. Bei Madrid ist der Brasilianer Marcelo (28) offensivstark, leistet sich aber in der Rückwärtsbewegung gerne mal einen Patzer.

Fazit: Punkt Alaba, 2:0 Bayern.



Innenverteidiger 1:

Boateng - Ramos

Jerome Boateng (28) ist einer der besten Innenverteidiger der Welt - wenn er fit ist. Nach seiner Pause ist das noch nicht der Fall. An den spanischen Abwehrchef Sergio Ramos (31) hat man in München noch schmerzhafte Erinnerungen: Er beförderte die Bayern beim letzten Aufeinandertreffen ins Aus.

Fazit: Punkt Ramos, 2:1 Bayern.



Innenverteidiger 2:

Martinez - Nacho Fernandez

Javi Martinez (28) sollte eigentlich nicht spielen, erst die Verletzung von Mats Hummels beförderte ihn in die Startelf. Ähnlich sieht es bei den Gästen aus: Toni Kroos brach Verteidiger Pepe bei einem Zweikampf die Rippen. An seiner Stelle darf Nacho Fernandez (27) ran. Der ist guter Durchschnitt - mehr nicht. Fazit: Punkt Martinez, 3:1 Bayern.



Rechtsverteidiger:

Lahm - Carvajal

Philipp Lahm (33) spielt auch in seiner letzten Rückrunde frei von Fehlern und gilt aus Prototyp des perfekten Rechtsverteidigers. Daniel Carvajal (25) würde gegen viele Rechtsverteidiger der Welt gut aussehen - gegen Lahm nicht.

Fazit: Punkt Lahm, 4:1 Bayern.



Mittelfeld 1:

Xabi Alonso - Casemiro

Xabi Alonso (35) ist in der Bundesliga immer noch ein Ausnahmespieler, auf internationalem Parkett offenbart er Schwächen. Der Brasilianer Casemiro (25) hat hingegen die Zukunft noch vor sich - sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Klub. Fazit: Punkt Casemiro, 4:2 Bayern.



Mittelfeld 2:

Vidal - Kroos

Arturo Vidal (29) ist ein Spieler, der in wichtigen Spielen den Unterschied machen kann: laufstark, kampfstark, torgefährlich. Toni Kroos (27) ist das Herz von Real Madrid und wegen seiner Schussgewalt und seines exzellenten Passspiels eine Klasse für sich.

Fazit: Knapper Punkt Kroos, 4:3 Bayern.



Mittelfeld 3:

Thiago - Modric

Thiago (25) ist sich vielleicht in der Form seines Lebens und zeigt, warum Guardiola einst sagte: "Thiago oder nichts." Der Kroate Luka Modric (31) gilt als einer der besten Ballverteiler der Welt, strahlt aber wenig Torgefahr aus. In der Champions League steht sein Scorer-Konto sogar noch bei Null.

Fazit: Punkt Thiago, 5:3 Bayern.



Linker Flügel:

Ribéry - Bale

Franck Ribéry (34) hätten die Königlichen vor Jahren gerne verpflichtet, der Monsieur war damals auch nicht abgeneigt. Mittlerweile ist der Franzose im Winter seiner Karriere, Gareth Bale (27) dagegen auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Fazit: Punkt Bale, 5:4 Bayern.



Mittelstürmer:

Lewandowski - Benzema

Robert Lewandowski (28) ist der vielleicht derzeit beste Mittelstürmer der Welt. Wettbewerbsübergreifend kommt der Pole auf 38 Tore in 40 Pflichtspielen - eine Fabelzahl. Karim Benzema (29) bringt zwar ähnliche Anlagen mit, bleibt aber klar hinter ihm. Fällt Lewandowski aus, muss Thomas Müller ran.

Fazit: Punkt Lewandowski, 6:4 Bayern.



Rechter Flügel:

Robben - Cristiano Ronaldo

Bei Arjen Robben (33) wartet jeder darauf, dass der Zahn der Zeit an ihm zu nagen beginnt. Ist aber nicht so. Weltfußballer Cristiano Ronaldo (32) ist dennoch einen Tick besser als der Holländer. Und das, obwohl er für seine Verhältnisse eine eher mittelmäßige Saison spielt: In 36 Pflichtspielen traf er 26 Mal.

Fazit: Punkt Cristiano Ronaldo, Endstand 6:5 Bayern.