Dortmund-Ultras attackieren Bayern-Anhänger - Fan schwer verletzt

von DPA

Bei einem Angriff auf Fans des FC Bayern München nach dem Topspiel in Dortmund sind vier Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer.



Die Polizei verdächtigt nach ersten Ermittlungen etwa 20 Anhänger der BVB-Ultragruppierung "Desperados", die sechsköpfige Fangruppe am Samstagabend an einer Haltestelle attackiert zu haben.



Die Täter raubten den Angaben vom Sonntag zufolge auch Fanutensilien. Die Polizei durchsuchte kurz nach der Tat die Räume der Gruppierung in Dortmund und stellte 46 Personalien fest. Der schwerverletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.