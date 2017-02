Kulmnbacher Footballer erklären den Super Bowl 2017

Alles läuft über Brady





Ryan ist in Topform





So gelingt die Superbowl-Party





Lust auf Football? Das sind die Teams in Franken



Oberfranken



Mittelfranken





Unterfranken



Morgen findet in Houston der 51. Superbowl statt, das Finale der National Football League (NFL). In diesem Jahr kämpfen die New England Patriots und die Atlanta Falcons um die Vince-Lombardi-Trophy und damit die Krone im American Football. Auch in Franken wird die Sportart immer beliebter, 16 Teams aus der Region sind inzwischen beim American Footbal Verband Bayern gemeldet - von Hof bis Rothenburg und von Bayreuth bis Würzburg.Benjamin Eichhorn ist Teamcaptain der "Brewers" in Kulmbach. Als Junge ist er durch eine Superbowl-Übertragung im Fernsehen auf den Sport aufmerksam geworden. "Ich kann gar nicht mehr sagen, in welchem Jahr das genau war. Danach habe ich den Sport erst richtig kennen und lieben gelernt. So bin ich auch zu den Brewers gekommen", sagt Eichhorn. Der Superbowl übe jedes Jahr eine besondere Anziehungskraft aus. "Es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis, wenn die besten der Welt Jahr für Jahr untereinander ausmachen, wer der ,König' unter ihnen ist", erklärt der Kulmbacher. Das Duell in diesem Jahr sei besonders geschichtsträchtig, da sich Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, mit seinem fünften Superbowl-Gewinn unsterblich machen könnte.Dass es ein enges Spiel wird, steht für Eichhorn außer Frage: "Es sind die mit Abstand besten Teams in dieser Saison und beide stehen völlig zurecht im Superbowl. Wir können uns auf ein spannendes Spiel einstellen, denn jedes Endspiel mit Beteiligung der Patriots ist bisher bis zur letzten Minute offen gewesen." Er weiß auch, worauf es bei diesem Match ankommen wird: "Entscheidend wird sein, ob die Falcons Druck auf Tom Brady ausüben können, und wie er gegen die gute Verteidigung der Falcons zurechtkommt - man hat schon gesehen, dass Brady sich gegen Teams mit viel Mann-gegen-Mann-Verteidigungen schwer tut."Während Brady bei den Patriots der gefährlichste Mann ist, ist es aufseiten der Atlanta Falcons neben Quaterback Matt Ryan der Wide Receiver (Passempfänger) Julio Jones. Den müssen die Männer aus New England in den Griff bekommen.Eichhorns Lieblingsteam, die Baltimore Ravens, haben es nicht in die Endrunde geschafft. Nachdem auch die Green Bay Packers ausgeschieden sind, drückt der Kulmbacher im Finale dem Underdog die Daumen - denn die Atlanta Falcons haben bislang noch nie den Superbowl gewonnen.Die New England Patriots sind in der Favoritenrolle. "Ihr wichtigster Spieler ist ohne Frage Tom Brady, einer der besten Quarterbacks überhaupt. Ihr eigentlicher Star steht aber an der Seitenlinie: Bill Belichick ist wohl der beste Coach aller Zeiten", sagt Eichhorn. Der Trainer schaffe es immer wieder, Spieler zu verpflichten, die in anderen Teams nur durchschnittliche Leistungen zeigen, bei New England aber zu Stars werden.Die Mannschaft aus Foxborough, Massachusetts, habe den Vorteil, dass sie nicht nur eine starke Offensive hat, sondern auch eine der besten Verteidigungsreihen der Liga."Natürlich haben auch die Patriots ihre Schwachpunkte - etwa die Offensive Line, also die Spieler, die den Quarterback beschützen und die gegnerischen Angreifer abblocken sollen", erklärt Eichhorn. In der Defensive ist vor allem die Passverteidigung ausbaufähig. Die Offensive Line des Gegners sei dadurch länger auf dem Feld, wodurch die Defensivabteilung mehr Zeit habe, sich zu erholen. "Das kann gerade in der heißen Phase zum Ende des Spiels ein entscheidender Faktor werden", sagt Eichhorn.Für die Atlanta Falcons wäre es der erste Superbowl-Gewinn der Vereinsgeschichte. Dabei verlassen sie sich vor allem auf drei Spieler, wie der Kulmbacher Benjamin Eichhorn erklärt: "In der Offensive haben sie Quarterback Matt Ryan, der ein überragendes Jahr hatte und als MVP (wertvollster Spieler, Anm. d. Red) gehandelt wird. Außerdem ist da Julio Jones, der derzeit beste Wide Receiver in der NFL. In der Defensive ist Vic Beasley nicht zu vergessen, der die Saison auch sehr stark gespielt hat und die meisten Sacks der Liga hatte."Die große Stärke der Falcons sei die Offensive. "Bei der hat in dieser Saison so gut wie alles geklappt - nicht nur bei kurzen Pässen, sondern auch bei den sogenannten Big Plays, bei denen mehr als 20 Yards Raumgewinn gemacht werden." Schwachpunkt sei die Defensive, vor allem die Verteidigung gegen den Lauf. "Da sind sie extrem anfällig. Auch gegen den Pass waren sie in den vergangenen Jahren und zu Beginn dieser Saison schwach, haben sich aber, trotz des Ausfalls eines ihrer besten Verteidiger, deutlich gesteigert", sagt Eichhorn.Eine Superbowl-Party gehört bei vielen Fans zum guten Ton, auch beim Kulmbacher Benjamin Eichhorn. Für die Gestaltung hat er einige wertvolle Tipps, wenngleich er sagt, dass erlaubt sei, was gefällt. Das Einfachste sei, eine Burger oder Pizza zu bestellen und gemütlich vor dem Fernseher zu lümmeln. Man kann das Ganze aber auch richtig zelebrieren: "Einige Bekannte von mir verbringen zum Beispiel den ganzen Sonntag vor dem Spiel damit, Pulled Pork in einem Smoker zuzubereiten, was mehrere Stunden in Anspruch nimmt", sagt Eichhorn und fügt augenzwinkernd an, dass es letztlich nur wichtig sei, bis zum Kickoff gegessen zu haben, um nichts vom Spiel zu verpassen. "Bei uns hat es sich durchgesetzt, während des Spiels kleine Chipstüten zu verteilen - so hat jeder was er am liebsten möchte und kann ungestört das Spiel schauen. Bei einem spannenden Spiel, wie wir es dieses Jahr erwarten ist viel Nervennahrung unerlässlich."Bei den Snacks ist der Kulmbacher rigoros, sie sollten auf jeden Fall amerikanisch sein. Beim Bier allerdings lässt der Oberfranke nicht mit sich handeln: Das muss aus der Heimat kommen.Hof Jokers (Bayernliga): www.hof-jokers.de Bayreuth Dragons (Landesliga):Bamberg Bears (Landesliga): www.bamberg-bears.de Kulmbach Brewers (k. A.): www.brewersfootball.com Bamberg Phantoms (Landesliga):Ansbach Grizzlies (Bayernliga):Erlangen Sharks (Bayernliga):Franken Knights Rothenburg (2. Liga): www.franken-knights.de Franken Timberwolves Fürth (Bayernliga): www.franken-timberwolves.de Nürnberg Hawks (Aufbauliga): www.nuernberg-hawks.de Nürnberg Rams (2. Liga): http:// www.nuernberg-rams.deWürzburg Panthers (Regionalliga):Ball Bearings Schweinfurt (Landesliga): www.afc-ballbearings.de Gladiators Schweinfurt (Aufbauliga): https://www.facebook.com/gladiatorsnation/ Aschaffenburg Stallions (Landesliga): www.stallions.de Mittelstreu Tigers Rhön-Grabfeld (Aufbauliga): k.A.