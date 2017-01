51. Super Bowl: Am Sonntag steigt die größte Football-Party 2017

NRG Stadium in Housten

Am 5. Februar ist es wieder soweit: In den USA findet das größte Football-Ereignis überhaupt statt. Der Super Bowl geht 2017 in die 51. Runde. Ausgetragen wird der LI. Super Bowl imIn den Playoffs der NFL haben sich dieund diedurchgesetzt und das begehrte Finale erreicht. Die New England Patriots stehen schon zum neunten Mal im Finale. Die Atlanta Falcons haben es zum zweiten Mal in den Super Bowl geschafft.Im deutschen TV ist der 51 Super Bowlundzu sehen. Spielbeginn ist um(MEZ).Der Super Bowl ist in den USA ein Großevent. Im ganzen Land finden die berühmten Super Bowl Partys statt. Jeder zweite US-Bürger schaut sich das Spektakel im TV an. Im vergangenen Jahr erreichte der Super Bowl einen Zuschauerrekord: 167 Millionen Amerikaner verfolgten den Sieg der Denver Broncos 2016. In Deutschland blieben etwa zwei Millionen Zuschauer wach, um das Spektakel zu verfolgen.Neben dem Footballspiel ist auch die Halbzeitshow ein Event. Jedes Jahr wird ein großes Geheimnis um die Künstler gemacht, denen die Ehre zu Teil wird beim Super Bowl auftreten zu dürfen. 2016 unterhielten Coldplay, Bruno Mars und Beyonce die Fans im Stadion."Es ist keine Illusion. Die Gerüchte sind wahr. Der diesjährige Super Bowl wird Gaga". Mit diesem Tweet verkündeteauf Twitter ihren Auftritt beim Super Bowl 2017.Auch die Werbeindustrie schöpft pünktlich zum Super Bowl aus dem Vollen. Die Werbeplätze sind heiß begehrt. Um einen Werbesendeplatz zu bekommen, nehmen die Unternehmen viel Geld in die Hand. 30 Sekunden Werbung kosten fünf Millionen Dollar, und somit nochmal mehr als 2016.Die Werbespots werden aufwendig produziert und strotzen vor Kreativität und Prominenten, auch in diesem Jahr. Bestes Beispiel hierfür ist die Werbung von Mercedes Benz. Der Konzern hat die Regiebrüder Ethan und Joel Coen engagiert.Bei dem Werbesport handelt es sich um ein Remake des Filmes "Easy Rider", reduziert auf eine Sequenz , die sich in einer staubigen Bar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo abspielt. Ein Gruppe in die Jahre gekommener Rocker werden von einem Auto zugeparkt. Der Übeltäter ist ebenfalls ein alter Bekannter: "Easy Rider" Peter Fonda. Mittlerweile fährt er kein Motorard mehr, sondern einen schicken Flitzer von Mercedes Benz.Der israelische Webseitenanbieter Wix hat einen actionreichen Werbespot in Auftrag gegeben. In dem Spot sorgt Jason Statham, bekannt aus "Fast & Furious", für ein Martial-Arts-Spektakel. Andere Firmen wie Telekom, Busch oder Kia machen ein Geheimnis aus ihren Spots. Sie werden ihre Spots erst zum Finale veröffentlichen. Waschmittelhersteller Persil, der Anbieter für mobile Videospiele Top Games Inc. oder der Haarkosmetikhersteller "He´s a 10" gehen mit eher altbackenen Werbespots an den Start, in denen das Produkt und seine Eigenschaften im Vordergrund stehen.Skittles hingegen sorgt für den wahrscheinlich schrägsten Werbespot. In der Werbung des Bonbon-Hersteller geht es um einen jungen Mann, der mit Skittles versucht, an das Fenster seiner Herzensdame zu werfen. Dabei muss er sehr viele Bonbons investieren.