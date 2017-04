Fürth gegen Bochum mit zweiter Niederlage in Serie

von DPA

Die SpVgg Greuther Fürth hat nach dem Ende ihrer Erfolgsserie gleich die nächste Enttäuschung hinnehmen müssen. Die Franken unterlagen am Sonntag beim VfL Bochum mit 0:1 (0:1). Vor einer Woche hatten die Fürther 0:2 in Kaiserslautern verloren, nachdem sie zuvor neun Spiele ungeschlagen waren.



Vor 11 465 Zuschauern im Ruhrgebiet beendete Thomas Eisfeld (18. Minute) mit seinem Tor eine lange Durststrecke des VfL, der zuvor sechs Spiele ohne Sieg war. Die SpVgg musste nach acht Zweitliga-Spielen beim VfL die erste Niederlage in Bochum hinnehmen. In der Tabelle belegen die Franken Rang sechs, Bochum ist Neunter.

In einem ausgeglichenen Spiel leitete Sercan Sararer die Niederlage der Fürther mit einem katastrophalen Rückpass in die eigene Hälfte ein. Der Ex-Fürther Johannes Wurtz als Empfänger dieses Balles glänzte diesmal nicht selbst als Torschütze, sondern behielt die Übersicht und legte für Eisfeld auf. Der Mittelfeldakteur traf zu seinem zweiten Saisontor.



Nach der Pause hatte Wurtz (59.) das 2:0 und die vorzeitige Entscheidung auf dem Fuß, aber sein früherer Mitspieler Marcel Franke konnte den zögerlichen Versuch klären. Auf der Gegenseite wäre der für Robert Zulj eingewechselte Veton Berisha (62.) nach schlechtem Bochumer Defensiv-Verhalten beinahe mit dem Ausgleich der Nutznießer gewesen. Aber VfL-Kapitän Manuel Riemann im Tor war aufmerksamer als seine Vorderleute.



Die aktiveren Fürther drängten auf den Ausgleich, Trainer Janos Radoki brachte offensive Kräfte. Bochum verteidigte mit viel Kampf und suchte seinerseits den Erfolg über Konter. Es blieb spannend bis zum Schlusspfiff, dann durften die Gastgeber jubeln.