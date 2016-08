1. FCN: Nürnberger Coach Schwartz streicht freien Tag

von DPA

Nach der Blamage bei Eintracht Braunschweig hat Trainer Alois Schwartz vom 1. FC Nürnberg einen ursprünglich freien Tag seiner Mannschaft gestrichen. "Man kann natürlich jetzt nicht einfach zum Alltag übergehen. Wir werden jetzt auch am freien Tag trainieren", kündigte Schwartz an.



Für Dienstagnachmittag setzte der 49-Jährige eine Einheit an. Seine Nürnberger waren am Sonntag beim 1:6 förmlich auseinandergebrochen. "Jeder weiß, dass er scheiße gespielt hat", erklärte Schwartz. "Alle fassen sich an die eigene Nase. Das ist immer der beste Weg." Am Donnerstag bestreiten die Franken in Kösching ein Testspiel gegen den FC Ingolstadt.