1. FCN: Neuer Stürmer für den Club aus Nürnberg

Neuer Stürmer für den 1. FC Nürnberg: Tim Matavz vom FC Augsburg kommt zum Club an den Valznerweiher. Das gab der Verein am Dienstagnachmittag bekannt. Der Verein aus Schwaben leiht den 27-Jährigen aus.



Am Mittwoch trainiert der gebürtige Slowene bereits mit seinen neuen Teamkollegen in Nürnberg. #



In der Vorrunde der vergangenen Saison kam der Angreifer in Augsburg auf elf Einsätze und wechselte dann im neuen Jahr auf Leihbasis in die italienische Serie A zum FC Genua. Matavz war 2014 aus Eindhoven zum FCA gewechselt und bestritt insgesamt 27 Bundesligaspiele, dabei erzielte er drei Tore.