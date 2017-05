1. FCN: Deshalb verpasste Nürnberg Sieg gegen den VfB

"Und am Ende bis du der Depp." Ob Trainer Michael Köllner in der Beschreibung seines Gemütszustands dabei an den Klassiker aus der Nürnberger Kalauer-Kiste ("Der Club is a Depp") gedacht hat?



Gepasst hat's jedenfalls zu diesem 2:3 (2:0) gegen den VfB Stuttgart, das aus Sicht des 1. FC Nürnberg kaum unglücklicher hätte zustande kommen können. Da hatten die Franken den Tabellenführer mit einer enorm engagierten und couragierten Leistung scheinbar schon besiegt gehabt, um in der Nachspielzeit sogar noch den einen Punkt zu verlieren.



Cedric Teucherts Traumtor

Es hätte das triumphale Spiel des Cedric Teuchert werden können. Der 20-jährige, als D-Jugendlicher vom DVV Coburg an die Noris gewechselt, bereitete nicht nur mit einem superschnell ausgeführten Freistoß das 1:0 von Hanno Behrens vor (25.), er machte auch acht Minuten später das 2:0, ein Traumtor aus 20 Metern in den Winkel - mit 60 Meter langem Anlauf. "Das ist meine Stärke, wenn ich mit Tempo auf Tor zu laufen kann", sagte er. Und wartete, nach einem weiteren Solo, vergeblich auf den Elfmeterpfiff (84.), als er in einer Stuttgarter Spieler-Traube zu Fall gekommen war. Bei aller Abneigung gegen Superlative: Dieses Startelf-Debüt als Profi war sensationell.



Und doch war er hin und her gerissen zwischen Freud und Leid, verhaspelte sich schließlich im medialen Frage-und-Antwort-Spiel, als es um seinen Verbleib in Nürnberg ging: "Ich habe nicht verlängert." Holla, wieder ein Talent, das der Club verscherbeln muss? Nein, so weit ist es längst nicht. "Aktuell habe ich noch nicht verlängert", gab er seine Aussage über die sportliche Zukunft später, korrigiert und via FCN-Pressesprecherin noch einmal kund. "Er braucht einen Verein, in dem er spielt, er weiß, was er an uns hat", hat Köllner keine Zweifel, dass Teuchert auch nächste Saison Rot und Schwarz trägt.



Köllner weiß auch was er hat, und zwar an seinem Talentschuppen. Den er nicht ganz freiwillig bringen musste, nachdem neben dem nicht berücksichtigten Isahk auch Brecko (angeschlagen), Kempe (Muskelfaserriss), Möhwald (Gelb-Sperre) und kurzfristig noch Margreitter (private Gründe) ausgefallen waren. Die zentrale Achse bestand gegen den Elite-Kader des VfB aus dem 97er-Jahrgang - vorne Teuchert, dahinter Eduard Löwen und ganz hinten Lukas Mühl; ach, ja, und rechts hinten stand mit Patrick Kammerbauer ein weiterer 20-Jähriger von Beginn an auf dem Platz. "Wie die das Spiel an sich gerissen haben, war sehr gut", lobte der Trainer und nahm Mühl ("das letzte Glied in der Kette") in Schutz, als der gegen Simon Terodde zwei Minuten nach der Pause jenen Elfmeter verursachte, den der Stuttgarter Torjäger selbst zum 1:2 verwertete.



Ex-Nürnberger Ginczek trifft

Dass es weitere drei Minuten darauf 2:2 stand, weil ausgerechnet der eingewechselte Ex-Nürnberger Daniel Ginczek per Kopf traf, wurmte Köllner aber: "Wir wollten gierig auftreten wie in der ersten Hälfte, wurden aber eiskalt erwischt. Aber jünger als bei uns geht's nimmer - und die wechseln Nationalspieler ein. Wir haben mit ungleichen Waffen gekämpft." Damit meinte er auch den Österreicher Florian Klein, der, ebenfalls später gekommen, zu allem Überfluss in der Nachspielzeit das 2:3 besorgte.



Behrens suchte und fand die Fehler im eigenen Team, denn in der am Samstagnachmittag eher individuell denn im Kollektiv gezeigten Stärke des Gegners: "Zwei Tore in drei Minuten nach der Pause, das darf uns nicht passieren. Da müssen wir cooler bleiben, da fehlt uns die Erfahrung."



Für VfB-Coach Hannes Wolf war die Wende, die erst möglich war, weil der Club weitere Top-Chancen (Salli alleine vor dem Tor, 28.) ungenutzt gelassen hatte, aber kein Zufall: "Wir haben uns eingeschworen, die Pausenansprache war intensiv und provokativ. Wir wollten die Menschen nicht so nach Hause schicken", erzählte er aus der Kabine und spielte dabei auf die überragende Zahl von 15000 Gäste-Fans an.



Nicht nur die Kulisse war aber bundesligareif, auch das Tempo, das beide Mannschaften gingen. Und das Teuchert gegen Ende zum Verhängnis wurde. Mehrfach zeigte er Wechsel-Willigkeit an - doch da waren schon drei Nürnberger getauscht. "Ich hatte überall Krämpfe", so der Jungspund, der jetzt fünf Saisontore aufweist. "Körperlich merke ich, dass ich lange keine 90 Minuten mehr gespielt habe. Aber es fühlt sich auch gut an. Es macht mich stolz." Michael Bauer