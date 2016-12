1. FC Nürnberg: Wie geht es weiter mit Guido Burgstaller?

Wenn einer viele Tore für den Club schießt, schießt er sie nicht mehr lange für den Club. Das ist eine wenig schöne Konstante in der jüngeren Historie des 1. FC Nürnberg. Jüngste Beispiele waren Alessandro Schöpf und Niclas Füllkrug. Der nächste erfolgreiche Stürmer, der den Valznerweiher verlassen könnte, ist Guido Burgstaller. Sein Tor in der Schlussminute bescherte dem Club einen 2:1-(0:0)-Sieg über den 1. FC Kaiserslautern und ein halbwegs Frohes Fest. Was für ein Abschied. Wenn es denn einen Abschied gibt.



Burgstaller möchte auch in die Bundesliga

Dass der Österreicher schon länger Landsmann Schöpf in die Bundesliga folgen mag, ist bekannt. Dass sein Vertrag in Nürnberg im Sommer 2017 ausläuft, auch. Finanzvorstand Michael Meeske sagte unserer Redaktion, aus wirtschaftlicher Sicht müsse man den Spieler in der Winterpause nicht abgeben. "Ich bin normalerweise bis Sommer beim Club, Es kann zwar alles passieren, aber ich gehe davon aus, dass ich nach der Winterpause noch hier bin. Ich bin am 3. Januar zurück" sagte der 27-jährige Publikumsliebling, da ist Laktattest.



Gerüchteweise soll der FC Augsburg interessiert sein. Doch Meeske weiß nichts von einem Angebot aus Schwaben. Wie wichtig Burgstaller für seinen aktuellen Arbeitgeber ist, bewies er nicht nur mit dem Treffer am Montagabend, seine bis dato 14 Tore sind knapp die Hälfte der kompletten Nürnberger Ausbeute.



Mit der Trainer Alois Schwartz hoch zufrieden ist. "30 Tore, das ist positiv, das ist Liga-top. Aber 28 Gegentore, das ist Liga-Scheiße", sprach er aber auch gleich die Kehrseite der Medaille an: "Die Balance zwischen Angriff und Abwehr muss besser werden, wir müssen hinten stabiler werden." Fürwahr waren die Räume zwischen Defensive und übermotivierter Offensive vor allem in der Viertelstunde vor dem Lauterer 1:1 durch Daogari Zoua (78.) zu groß. Und so musste allzu oft der zweite Österreicher, Georg Margreitter, in der Innenverteidigung retten. "Mit ihm haben wir noch kein Spiel in dieser Saison verloren", so Schwartz, "er spricht viel, hat Präsenz" - neben Burgstallers Treffsicherheit sicher ein Trumpf der Nürnberger, die wieder zaghaft nach oben schielen. "Jetzt gilt es, das gute Gefühl mit ins neue Jahr zu nehmen. Mal schauen, was möglich ist, der Abstand ist nicht so groß", gab Mittelfeldmann Hanno Behrens den Optimisten. Sein 1:0-Führungstreffer (51.) machte den Club zum Zweitliga-Rekordhalter: Bisher hatte lediglich die SG Wattenscheid 09 (1987/88) es geschafft, in 38 Spielen hintereinander mindestens einmal zu treffen.



Geheimnisvolle Geschenke

Und Behrens verriet im Überschwang auch gleich - na, ja, fast - seinen Beitrag dazu, Kollege Burgstaller in Nürnberg zu halten: "Woanders hat er es doch gar nicht so schön wie bei uns. Ich habe ihm vor dem Spiel noch etwas Besonderes geschenkt, etwas zu trinken, aber keine Angst, keinen Alkohol." Der Österreicher bestätigte die Gabe, auch dass er vor Spielen Wasser und Schwarztee bevorzuge, verschwieg freilich, um welches Gebräu es sich nun genau handle, und verriet: "Aus dem Urlaub bringe ich dem Hanno auch etwas mit" - ein weiterer versteckter Hinweis, doch zu bleiben?



Derweil plant Schwartz, den die FCN-Verantwortlichen nicht zuletzt wegen seines Händchens für junge Spieler geholt hatten, weitere Talente in den Profikader zu hieven. Lukas Mühl, Cedric Teuchert und Patrick Kammerbauer hatten bereits zahlreiche Einsätze, nun sollen U-23-Verteidiger Dennis Lippert sowie die Stürmer Dominic Baumann (13 Tore) und Abdelhamid Sabiri (12) in der Vorbereitung auf die Rückrunde integriert werden. Michael Bauer