Verdiente Heimniederlage für FC Lichtenfels

Der FC Lichtenfels kassierte gegen Schlusslicht Frohnlach in der Fußball-Landesliga Nordost eine verdiente Heimniederlage. Vor der Partie gab es eine Gedenkminute für den in der vergangenen Woche verstorbenen ehemaligen FCL-Vorstand Stephan Kohns und den bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Drittligaschiedsrichter Steffen Mix vom TSV Abtswind.



Landesliga Nordost

FC Lichtenfels -

VfL Frohnlach 1:3

Der FC Lichtenfels kam gut in dieses prestigeträchtige Derby. Nach sechs Minuten wurde ein erster Schuss von Jankowiak zur Ecke abgefälscht - der von Zoll nhofer ausgeführte Eckball fand den Kopf von Hönninger, der mithilfe des Innenpfostens zum 1:0 einnickte. Ein Schrägschuss von Lulei, den Pfister abwehren konnte und ein Kopfball von Jankowiak, der haarscharf am Pfosten vorbeistrich, zeugten von einer guten ersten Viertelstunde der Korbstädter.

Doch plötzlich war der Faden gerissen. Frohnlach kam immer besser in die Partie, trat überraschend selbstbewusst auf und kaufte den Lichtenfelsern durch energische Zweikampfführung mehr und mehr den Schneid ab. Zu Toren kam das Tabellenschlusslicht jedoch zunächst nicht. Zum einen, weil Werner in der 25. Minute nach einer Flanke von Knie freistehend das leere Tor verfehlte, zum anderen weil Schulz kurz darauf im "Eins-gegen-eins" Sieger gegen Hartmann blieb. In der 34. Minute war es dann aber so weit: Eine Eingabe aus dem Halbfeld wurde von der FCL-Defensive zu kurz abgewehrt, Pflaum fasste sich ein Herz und traf aus 18 Metern mit links in die rechte untere Ecke. Die Lichtenfelser Offensivabteilung, die nach 15 Minuten abgetaucht war, trat dann kurz vor der Pause nochmals in Erscheinung, doch Hönninger traf nur aus Abseitsposition und Jankowiak per Kopf das Tor nicht.



Haarsträubende Leistung

Hatte Frohnlach in der ersten Hälfte schon mehr Ballbesitz und zeigte das gefälligere Spiel, war dies nach dem Wechsel noch gravierender. Der FCL zeigte eine der schlechtesten Halbzeiten der letzten Jahre und ließ so ziemlich alles vermissen, was mit Landesligafußball zu tun hat.

Der Gast, der keineswegs wie ein Tabellenletzter auftrat, war in allen Belangen überlegen. Schon drei Minuten nach der Pause hatte Knie die Chance zur Führung, verzog jedoch knapp. Nach einer Stunde machte er es dann besser. Der eingewechselte Trawally spielte sich über links durch, legte das Leder zurück auf Knie, der zog aus etwa 20 Metern ab und versenkte den Ball links unten. Nur zwei Zeigerumdrehungen später drang erneut der überragende Knie in den Lichtenfelser Strafraum ein, wurde von Wige regelwidrig gebremst und Schiedsrichter Rösch, der an diesem Nachmittag jede Menge Arbeit hatte, entschied zu Recht auf Strafstoß. Autsch ließ sich die Chance vom Punkt nicht entgehen und sorgte für die frühe Entscheidung.

Vier Minuten später hatte Teuchert die Möglichkeit zu erhöhen, zwang FC-Schlussmann Schulz zu einem Pressschlag, doch Wige drosch das Spielgerät in letzter Sekunde von der Linie.



FCL findet keine Mittel

Die Heimelf fand einfach nicht die Mittel, um dem Spiel noch einmal eine Wende zu geben. Lediglich eine Chance erspielten sich die Lichtenfelser nach der Pause, aber Hönninger zielte per Kopf zu hoch. Der VfL Frohnlach war dem vierten Tor sogar näher als der FCL dem Anschlusstreffer. Doch Hartmann und Pflaum scheiterten in der Nachspielzeit zweimal freistehend an Schulz.

Dann hatte der Unparteiische ein Einsehen und erlöste die Heimelf, die einen gebrauchten Tag erwischte und sich gehörig steigern muss, um in den kommenden Aufgaben gegen die Topteams der Liga bestehen zu können. Der VfL Frohnlach befindet sich weiter im Aufwind und gab die rote Laterne an den Baiersdorfer SV weiter. limm

FC Lichtenfels: Schulz - S. Dietz (64. Oppel), Schardt, Hellmuth, Aumüller, Lulei (31. Wige), Zollnhofer, L. Dietz, Jankowiak, Graf (73. Kremer), Hönninger / VfL Frohnlach: Pfister - Rebhan (89. Weinreich), Lauerbach, Krüger, Göhring, Werner (56. Trawally), Hartmann, Autsch, Pflaum, Knie, Wieczorek / SR: Rösch (SF Laubendorf) / Tore: 1:0 Hönninger (6.), 1:1 Pflaum (35.), 1:2 Knie (71.), 1:3 Autsch (74., FE)