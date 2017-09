Kreisliga Kronach: Marktzeuln punktet bei "Graatzern"

In der Fußball-Kreisliga Kronach gewann Weismain das Spitzenspiel in Kleintettau, während Marktgraitz zu Hause gegen Marktzeuln verlor. Burgkunstadt gewann deutlich in Steinberg, Jura Arnstein setzte sich gegen die SG Roth-Main durch.

Kleintettau führt die Tabelle trotz der Niederlage immer noch vor den Weismainern an, die SG Roth-Main bleibt unverändert auf dem letzten Rang.



Kreisliga Kronach

ASV Kleintettau -

SCW Obermain 0:5

Im Spitzenspiel kam der ASV Kleintettau arg unter die Räder. Die Weismainer hatten einen guten Start und markierten durch Will bereits nach fünf Minuten den Führungstreffer, als die Heimdefensive nicht klären konnte. Im weiteren Verlauf hatte der ASV etwas mehr von der Partie und hatte gute Chancen, dem Spiel eine Wende zu geben. In allen Fällen war Gästekeeper Berthold auf der Hut und parierte jedes Mal überragend. Kurz vor der Pause erzielte Pülz mit der zweiten Chance den zweiten Treffer für den SCW. Nach dem Wechsel verflachte die Partie mehr und mehr, die Gäste verteidigten sehr gut und ließen keine ASV-Chance zu. Bei einem Konter in der 78. Minute erhöhte Weismain durch ein Eigentor auf 3:0. In den letzten Minuten machten sie den verdienten, aber zu hohen Sieg klar - Pülz und Halbhuber trafen.



FC Marktgraitz -

TSV Marktzeuln 1:3

Zwar brachte Welsch die "Graatzer" in Führung (22.), danach zappelte das Leder jedoch nur noch im FCM-Netz. Bis dahin dauerte es allerdings noch etwas, im ersten Spielabschnitt tat sich auf der Anzeigetafel nichts mehr. Nach dem Seitenwechsel stellte Endres-Backert per Foulelfmeter auf 1:1 (57.), in der Schlussphase erhöhte der Zeulner auf 2:1 (86.). Schüpferling brachte den Auswärtssieg in der 89. Minute unter Dach und Fach. red



FC Burgkunstadt -

TSV Steinberg 5:0

Vor 70 Zuschauern siegte der FC Burgkunstadt deutlich zu Hause gegen den TSV Steinberg. Zwei Treffer von Portner (31., 43.) brachten die Hausherren schon vor dem Pausenpfiff in Führung, in der 66. Minute erhöhte derselbe Spieler auf 3:0. Portner hatte jedoch noch nicht genug und legte zehn Minuten später seinen vierten Treffer nach. Koch steuerte das fünfte Kunstadter Tor in der 78. Minute bei. red



SG Roth-Main -

Jura Arnstein 3:4

Hin und her ging es zwischen der SG und den Jura-Boys vor 140 Zuschauern auf der Rothwinder Sportanlage. Hopfenmüller brachte Arnstein in der 13. Minute in Führung, gerade einmal fünf Minuten später markierte Ott allerdings schon wieder den Ausgleich für die Hausherren. In der 31. Minute brachte Raab die Gäste erneut in Führung - noch vor dem Pausenpfiff schaffte Roth-Main jedoch erneut den Ausgleich. Wieder war es Ott, der einnetzte (42.). Nach der Pause setzte Ott sogar noch einen drauf und brachte die Gastgeber mit seinem dritten Treffer erstmals in der Partie in Führung (49.). Arnstein drehte das Spiel allerdings wieder: Weidner markierte das 3:3 in der 60. Minute, Hopfenmüller sorgte für den entscheidenden Treffer (84.). red