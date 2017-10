Kreisliga Kronach: Burgkunstadt schlägt Jura-Boys

Burgkunstadt geht gegen Arnstein als Sieger vom Platz und bleibt Spitzenreiter Kleintettau in der Fußball-Kreisliga Kronach somit auf den Fersen. Der SCWO gewinnt knapp bei der SG Roth-Main und bleibt somit ebenfalls weiterhin im Spitzenfeld. Dank des ungefährdeten Sieges über Steinberg dürfen die Zeulner auch nach oben schielen, Marktgraitz kommt gegen Kronach unter die Räder.



Kreisliga Kronach

SG Roth-Main -

SCW Obermain 1:2

Bereits in der 2. Minute ging der Gast aus Weismain in Führung. Auf dem schwer bespielbaren Platz rutschten gleich zwei SG-Verteidiger weg und Torwart Kodisch sah beim Flachschuss von Johannes Püls nicht gut aus. Den Weismainern gehörte klar die erste Hälfte. Immer wieder kamen die Gäste mit ihren gefährlichen Angreifern Pülz, Riedel und Püls vor das Tor der Roth-Mainer. Bis zur Halbzeit fiel jedoch kein weiterer Treffer.

Nach dem Wechsel kam die Heimelf besser aus der Kabine und gewann mehr Zweikämpfe. Die erste gute Möglichkeit hatte aber erneut der SCWO. Pülz setzte sich auf der Außenbahn durch und spielte flach in die Mitte. Dort stand Püls goldrichtig, scheiterte jedoch erneut an Kodisch. Der junge Roth-Mainer Barakzai setzte in der 76. ein Ausrufezeichen: Nach einem

Übersteiger legte er sich den Ball am Verteidiger vorbei und zog ab - sein Schuss schlug unhaltbar im langen Eck ein. Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange. Fünf Minuten später wurde Pülz in den Strafraum geschickt. Der herauslaufende Kodisch verhinderte den Querpass nicht und Püls drückte den Ball ins leere Tor. In der 90. Minute verhinderte der Pfosten einen weiteren Treffer für Weismain. folt



FC Burgkunstadt -

SC Jura Arnstein 3:0

In der ersten Hälfte hob sich keine der beiden Mannschaften besonders hervor, die Chancen verteilten sich ausgeglichen und wurden beiderseits lange nicht genutzt. Nach der ersten halben Stunde wurden die Möglichkeiten zwar deutlicher, doch weder Raab für den SC Jura Arnstein (32.) noch Geldner für den FC Burgkunstadt (33.) nutzten sie aus. So dauerte es bis zur 41. Minute, bis Gahn den 1:0-Führungstreffer erzielte und den FC Burgkunstadt mit einer Führung in die Pause schickte.

Nach nur sechs Minuten in der zweiten Hälfte legte Geldner den Ball im Strafraum quer, SC-Spieler Will lenkte den Ball zum 2:0 ins eigene Gehäuse (51.). Dennoch ließ sich Arnstein keineswegs entmutigen und machte deutlich, dass der FC Burgkunstadt sich alles andere als sicher fühlen konnte. Doch trotz des unermüdlichem Kampfgeists spielten sich die Jura-Boys keine wirklich zwingenden Chancen heraus. Einen vermeintlichen Treffer von Kunstadts Dießenbacher wertete der Unparteiische wegen einer Abseitsposition nicht (68.). Erst mit dem Treffer zum 3:0 von Geldner atmeten die Schuhstäder auf und machten die drei Punkte klar (84.). tadü



FC Marktgraitz -

FC Kronach 1:4

Auch gegen den FC Kronach verlor der FCM deutlich mit 1:4 und setzt die Negativserie der letzten Wochen fort. Auf Seiten der Gäste stach Lukas Kraus hervor, der bis zur 26. Min. mit einem lupenreinen Hattrick bereits für die Vorentscheidung sorgte. Die Hausherren begannen druckvoll und kamen in den ersten Minuten durch Herz und Ritzel zu guten Möglichkeiten. Mit einem Pass in der Gegenbewegung überlupfte dann Hoderlein die Heimabwehr und Kraus stand alleine gegen Schlussmann Lauterbach, spielte diesen aus und schloss zum 0:1 ab (5.). Danach startete Kraus über die rechte Flanke, vier Abwehrspieler schafften es nicht, ihn vom Ball zu trennen - mit einem Heber ins lange Eck erzielte er das 0:2 (19.). In der 26. Minute war es wiederum Kraus, der sich im Strafraumgetümmel durchsetzte, das Leder über die Linie stocherte und somit seinen Hattrick mit dem 3:0 perfekt machte. Mit einem guten Angriff, eingeleitet von Herz auf Welsch, legte Letzterer zurück auf Ritzel, der mit dem Halbzeitpfiff den 1:3-Anschlusstreffer erzielte.

Nach dem Seitenwechsel konzentrierte sich der FC Kronach auf Ergebnissicherung, setzte jedoch auch immer wieder Nadelstiche mit Hoderlein, Nguyen und Kraus. Die Graatzer agierten zunehmend unkoordiniert und bauten auch aufgrund vieler Abspielfehler wenig Druck auf. Ins Gesamtbild passte dann auch, dass Mergner die Möglichkeit zum 2:3 vergab und Fischer-Mahr am Pfosten scheiterte. Im Gegensatz hierzu nutzte Kronachs Hoderlein eine punktgenaue Flanke von Kraus und erzielte den 1:4-Endstand per Kopf (85.). red



TSV Marktzeuln -

TSV Steinberg 5:1

Die Heimelf startete nach zuletzt drei Auswärtserfolgen mit breiter Brust und hellwach in die Partie und kam in den ersten fünf Minuten durch Göhl und Weigl bereits zweimal gefährlich vors Gästetor. In der 23. Minute kratzte ein Gästeverteidiger einen Ball von Weigl gerade noch von der Torlinie. Nachdem Weigl nur fünf Minuten später nach einem Eckball über das Tor schoss, und Göhl und Riedl eine Doppelchance ebenfalls nicht verwerteten (35.), war es dann Frank, der nach Vorarbeit von Riedl mit einem Schlenzer aus 20 Metern die Pausenführung für die Heimelf erzielte (37.).

Kurz nach Wiederanpfiff gaben auch die bis dahin harmlosen Gäste ihren ersten Schuss in Richtung des Zeulner Gehäuses ab. Nach gut einer Stunde holte der gerade zuvor eingewechselte Heppner einen Eckball für das Backert-Team heraus. Diesen zirkelte Endres-Backert auf den kurzen Pfosten, wo Frank zum 2:0 einköpfte. In der 68. und 69. Minute sorgten Heppner und Göhl mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Durch einen direkt verwandelten Freistoß kamen die Steinberger in der 85. Minute noch zum Ehrentreffer, bevor Schüpferling in der Schlussminute nach einer Ecke von Göhl den 5:1-Endstand erzielte. dz