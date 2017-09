Kreisklassen: FCL-Reserve gewinnt Derby

Der FC Schwürbitz bleibt nach dem Auswärtserfolg bei Obersdorf weiterhin an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Lichtenfels. Beim Kellerduell zwischen Oberlangenstadt und Schneckenlohe gab es keinen Sieger.



Kreisklasse Lichtenfels

FC Lichtenfels II -

Siedlung Lichtenfels 3:1

Die Lichtenfelser Landesliga-Reserve begann druckvoll und belohnte sich frühzeitig für den Einsatz: Kremer stellte mit einem Schuss unter den Querbalken auf 1:0 für die Hausherren (2.). Die Gastgeber blieben weiter spielbestimmend und schraubten das Ergebnis bis zur Pause durch Tore von Pranjic und wiederum Kremer auf 3:0 (19., 26.). Nach dem Seitenwechsel kamen die "Siedler" stärker auf. Das 3:1 fiel durch einen Foulelfmeter, den Martin Karch sicher verwandelte (58.). In der Folge ergaben sich Chancen auf beiden Seiten, Tore gab es beim Stadtderby aber nicht mehr zu sehen. Somit blieb es beim verdienten 3:1-Heimsieg des FC. red



VfR Johannisthal -

TSV Küps 6:4

Nach einer Küpser Ecke schickte Hofmann in der 14. Minute Wittmann auf die Reise, und dieser vollendete eiskalt zum 1:0 für den VfR. Dennoch setzte der TSV die heimische Abwehr weiter unter Druck. So war es nur Spielertrainer Mayer im Tor zu verdanken, dass Johannisthal die Null hielt. Doch in der 20. Minute war auch er chancenlos, als Sabru einen Foulelfmeter zum verdienten Ausgleich verwandelte. Kurz darauf erzielte Mertel nach einem Fehler der Gastgeber das 1:2. Ein Doppelschlag der Johannisthaler Ludwig und Gärtig drehte die Begegnung komplett (27., 29.). Nun wurden die Hausherren besser, Ludwig erhöhte kurz vor der Pause auf 4:2.

In der zweiten Hälfte traf Hofmann zum 5:2. Doch die Küpser gaben nicht auf und kamen durch zwei weitere Geschenke der Heimelf durch Ilyaas und Mertel wieder heran (64., 66.). Den Schlusspunkt setzte Hofmann per Handelfmeter in der Schlussminute. fh

FC Altenkunstadt/Woff. -

FV Mistelfeld 3:1

In einem kampfstarken Spiel sicherten sich die Fusionskicker verdient drei Punkte. In der 22. Minute gingen die Gäste durch Grießer mit 0:1 in Führung; vorausgegangen war eine unglückliche Abwehraktion der Hausherren. Nur zwei Minuten später gelang dem FC der Ausgleich, als Natterer für Wachter vorbereitete und dieser traf. Schultheis hätte den Gastgeber noch vor der Halbzeit in Führung bringen können, vergab jedoch.

Nach den Wechsel war der FC aktiver, doch Schultheis scheiterte erneut. Spielertrainer Dinkel machte es wenig später besser und brachte die Platzherren mit dem Kopf in Führung. Nun ließen die Kunstadter nicht locker und markierten durch Wachter den 3:1-Endstand. red



SpVgg Obersdorf -

FC Schwürbitz 1:3

Vor 200 Zuschauern hatten die Gäste in der ersten Halbzeit optische Vorteile und damit auch Tormöglichkeiten, konnten jedoch gegen die defensiv gut eingestellten Gastgeber nichts ausrichten. Nach dem Wechsel drückte Schwürbitz weiterhin aufs Tempo. Obersdorf ließ jedoch vorerst nichts in der Abwehr anbrennen und war bei gelegentlichen Angriffen gefährlich. Schober erzielte schließlich in der 68. Minute die überfällige Führung für den FC. Oder erhöhte in der 74. Minute auf 0:2. Die nie aufsteckenden Obersdorfer verkürzten durch Mahr in der 76. Minute auf 1:2. In der 80. Minute machte Schwürbitz alles klar, als Backert den dritten Treffer besorgte. hh



TSF Theisenort -

SV Fischbach 1:0

Fischbach begann druckvoll, doch der starke TSF-Torwart Franz hielt seinen Kasten sauber. Auf der Gegenseite zeigte Torwart Backer mehrmals gegen Jakobi seine Klasse. Kurz vor der Pause handelte sich Fischbachs Schedel eine unnötige Ampelkarte wegen Meckerns ein.

Die zweite Halbzeit wurde wesentlich intensiver, da sich die Fischbacher mit großem Einsatz wehrten, bei Theisenort blieben die Angriffe meist hängen. In der 66. Minute spielte der beste TSF-Akteur, Friedlein, einen Zuckerpass auf K. Kleylein, der mit einem überlegten Flachschuss das 1:0 erzielte. Die Gäste kämpften weiter, und A. Müller hätte mit einer verunglückten Flanke an den Innenpfosten fast den Ausgleich erzielt. Theisenort verpasste es, das Spiel klar zu machen. Nach zwei Gelb-Roten Karten gegen den Gastgeber stand das Spiel auf der Kippe, Schlussmann Franz ließ aber nichts mehr anbrennen und sicherte den Heimerfolg. vb



Schwabthaler SV -

FC Baiersdorf 5:2

Vor 100 Zuschauern gingen die Gäste durch Hahner mit 1:0 in Führung (10.). Mit zunehmender Spieldauer stellte sich die Heimelf besser auf den FC ein und nach 20 Minuten gelang Spörl nach Zuspiel von Schaller der Ausgleich. Einen Freistoß von Schaller konnte der Gästetorwart nicht festhalten, Zurek staubte zum 2:1 ab (30.). Nach Vorarbeit von Betz erhöhte Spörl auf 3:1, den vierten Treffer für den SSV erzielte Schaller in der 41. Minute.

Nach der Pause drängten die Gäste die Heimelf in ihre Spielhälfte zurück, das Spiel wurde intensiver. In der 81. Minute verkürzte Hetzelt auf 2:4, Schaller scheiterte mit einem Konter alleine vorm Gästetorwart (86.). In der Nachspielzeit schloss Zurek einen Konter über Schaller mit dem 5:2 ab. red



SSV O-/Unterlangenstadt -

VfR Schneckenlohe 2:2

Die heimische Abwehr ließ dem VfR zu viel Raum, so kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Nach 39 Minuten spielten aber Alkier und Rollmann die VfR-Verteidigung schwindelig, Rollmann erzielte das 1:0. Fünf Minuten später fiel durch ein Eigentor nach einer Ecke das 2:0. Im direkten Gegenzug schaffte Beyer aber den Anschlusstreffer für den VfR.

Zu Wiederbeginn hatte Rollmann das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am starken Gästetorwart Gläser. Die folgenden Minuten gehörten der Heimelf, die sich viele Chancen erarbeitete, diese aber zu leichtfertig vergab. Ernst markierte in der Schlussphase den Ausgleich für die "Schnecken". jr



SpVgg Isling -

Fortuna Roth 3:2

Bereits in der 5. Minute konnten die Gäste aus Roth einen Ballverlust in der Islinger Abwehr ausnutzen: Schnapp eroberte den Ball, passte sofort auf Kraftzyk, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einnetzte. Keine fünf Minuten später verwandelte der Islinger Zollnhofer einen Foulelfmeter an Gouadri zum 1:1 Ausgleich. Nach der turbulenten Anfangsphase verflachte die Partie zunehmend und war bis zum Spielende geprägt von vielen Fouls und zahlreichen Fehlpässen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam nach einem Eckball vom Islinger Gouadri der Stürmer Kleinschmidt an den Ball, der aus kurzer Distanz zum 2:1-Führungstreffer einschoss.

Nach der Halbzeit kontrollierte Isling die Partie. Es dauerte jedoch bis zu 65. Minute, bis die Heimelf auf 3:1 erhöhte: Zollnhofer setzte sich außen durch, flankte in die Mitte auf den heranstürmenden Kauppert, der per Direktabnahme einnetzte. Roth versuchte nun alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Es dauerte jedoch bis zur 89. Minute, bis der eingewechselte Pülz im Nachschuss das 3:2 erzielte. Der Ausgleich gelang den Fortunen nicht mehr, Isling sicherte sich in einem ruppigen Derby letztlich verdient den Heimsieg. red