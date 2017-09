Kreisklasse Lichtenfels: VfR kontert Schwürbitz aus

Mit einem 5:3-Auswärtssieg setzte sich Johannisthal im Topspiel der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels gegen Schwürbitz durch. Schneckenlohe und Unterlangenstadt warten jeweils auf den ersten Sieg.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

FV Mistelfeld -

SV Fischbach 0:1

Ein einziger Treffer entschied die Partie zwischen Mistelfeld und Fischbach. 60 Zuschauer bekamen über nahezu 90 Minuten keine Tore zu sehen - bis Schedel vor allem die Gästefans erlöste. Der Fischbacher schaffte kurz vor dem Abpfiff den Siegtreffer für den SVF. red



VfR Schneckenlohe -

Schwabthaler SV 2:3

Vor Spielbeginn schienen die Rollen beider Teams zwar klar verteilt zu sein, der favorisierte Schwabthaler SV mühte sich jedoch gegen die "Schnecken". Zwar schaffte Zurek die Führung für den SSV (15.), Fiedler egalisierte den Spielstand aber bis zum Pausenpfiff (24.). Nach dem Seitenwechsel brachte Schaller die Gäste nach Vorarbeit von Merklein erneut in Führung (50.). Wenig später legte der Torschütze dann für Spörl auf, der auf 3:1 erhöhte (58.). Mit seinem zweiten Treffer für die Hausherren sorgte Fiedler für etwas Spannung, für einen Punktgewinn reichte es letztlich aber nicht mehr. red



FC Baiersdorf -

FC Lichtenfels II 3:6

Eine herbe, aber verdiente Niederlage musste der FC Baiersdorf zu Hause gegen die Reserve des FC Lichtenfels einstecken. Der Gast übte von Beginn an viel Druck aus und ging auch schnell per Doppelschlag in Führung. Pranjic (15.) und Kremer (18.) stellten früh auf 0:2. Dieselben Akteure machten noch vor der Pause alles klar. Pranjic und Kremer erhöhten auf 0:4 (40., 41.). Hetzelt verkürzte kurz vor der Pause noch auf 1:4.

Nach Wiederanpfiff änderte sich wenig. Lichtenfels erhöhte durch Gutgesell auf 5:1 (48.), bevor der FCB etwas besser ins Spiel fand. Zwei Tore von Hahner, jeweils per Foulelfmeter (70., 84.) und ein weiterer Treffer des FCL II durch den eingewechselten Omerdin (76.) stellten das 3:6-Endresultat her. red



Siedlung Lichtenfels -

FC Altenkunstadt/Woff. 1:3

Die Gäste überrraschten mit einer sehr guten Mannschaftsleistung. Schnell, spritzig und schnörkellos trugen sie ihre Angriffe vor. Die "Siedler" hatten in dieser Phase nichts entgegenzusetzen und liefen meist hinterher. Bereits in der fünften Minute brachte der FC-Spieler Wachter seine Farben mit 1:0 in Führung. Natterer erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Als dann zwei Minuten später Schultheis einen Foulelfmeter zum 0:3 verwandelte, war das Spiel entschieden. Im zweiten Durchgang rafften sich die Borussen nochmals auf und hielten forsch dagegen. Sie erspielten sich zwar zahlreiche Torchancen, aber der Ball landete nicht im gegnerischen Tor. Der Anschlusstreffer zum 1:3 durch Auilar in der 87. Minute kam viel zu spät, um das Spiel noch zu wenden. red



TSF Theisenort -

SpVgg Obersdorf 8:0

Nichts zu melden hatte Obersdorf beim Gastspiel in Theisenort. Weber (2.), Wich (25.) und Jakobi (28.) brachten die Hausherren in der ersten Hälfte in die Erfolgsspur. Nach dem Seitenwechsel erlebte Obersdorf ein Debakel. Friedlein (51.), zwei Mal Puff (52., 65., FE) und zwei Mal Jakobi (67., 70.) steuerten die weiteren Theisenorter Tore bei. red



FC Schwürbitz -

VfR Johannisthal 3:5

Nach einer Viertelstunde war der Bann gebrochen: VfR-Akteur Wittmann hatte ein Auge für Hofmann, den er hervorragend in Szene setzte und im direkten Duell verwandelte der Rückkehrer überlegt gegen die Laufrichtung. Während der FC Schwürbitz über Krappmann und Kremer um die Antwort bemüht war, musste der VfR umstellen, so dass ab Mitte des ersten Durchgangs die Flügelzange Hofmann/Wittmann stand und nach kurzer Zeit auch griff: Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel zog Wittmann nach innen und erhöhte per Flachschuss ins lange Eck auf 0:2. Mit dem Halbzeitpfiff wurde Denegri 21 Meter vor der Strafraumgrenze unsanft von den Beinen geholt und zirkelte den Freistoß über die Mauer in die Maschen.

Nach der Pause war der FC Schwürbitz im Spiel, direkt innerhalb der ersten Minuten versiebte Kremer eine Flanke seines Trainers Backert per Kopf. In der Folge hatten die Hausherren mehr vom Spiel und glichen nach einem Backert-Schuss von der Strafraumgrenze aus. Als Denegri nach einem weiteren Konter vom FC-Schlussmann im Strafraum gelegt wurde, erhöhte Hofmann per Strafstoß auf 4:1 für Johannisthal. Schwürbitz antwortete: Daumann traf ebenfalls per Strafstoß. Auf 3:4 verkürzte Spielertrainer Backert aus 16 Metern selbst. Zu eigensinnig verschenkte der FC allerdings zwei Szenen aus spitzem Winkel. Wie es besser geht, zeigte der beste Mann des Spiels in den Reihen des VfR: Denegri wurde in einem weiteren Konter taktisch gefoult, was eine Ampelkarte für Lother sowie einen Freistoß-Hammer von Hofmann in den Winkel nach sich zog. red



TSV Küps - SpVgg Isling 3:3

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Küps und Isling. Mertel brachte den TSV in der 19. Minute in Front, ehe Islings Kleinschmidt die Partie wieder ausglich (27.). Nur sechs Minuten später legte Kleinschmidt noch einen Treffer nach, Sarbu sorgte dann jedoch für das 2:2 per Strafstoß (41.). Bauer schaffte gleich nach dem Kabinengang die Küpser Führung (49.), fünf Minuten vor dem Abpfiff erzielte Knauer dann aber noch das 3:3. red



Fortuna Roth -

SSV O'/Unterlangenstadt 1:0

In einem schwachen Spiel beider Mannschaften ging die Fortuna als verdienter Sieger hervor. Die Heimelf betrieb mehr Aufwand und hatte auch die besseren Chancen. Nachdem beide Teams zunächst vorsichtig agierten, nahm Roth die Spielgestaltung in die Hand. Pülz erzielte mit einen Fernschuss die verdiente Führung der Fortunen. In der Folgezeit hatte Roth mehr vom Spiel, verpasste es aber, die Führung auszubauen. Auch in der zweiten Spielhälfte war Roth besser, ging aber mit den Chancen zu leichtfertig um. Der SSV kam nur sporadisch vors gegnerische Tor - es blieb beim knappen, aber verdienten Sieg der Fortuna. gü