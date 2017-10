Kreisklasse Lichtenfels: Punkteteilung im Derby

Johannisthal führt die Tabelle der Fußball-Kreisklasse Lichtenfels vor Schwürbitz an, danach folgen Theisenort und Schwabthal. Schneckenlohe und Unterlangenstadt stehen weiterhin sieglos am Tabellenende.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

VfR Schneckenlohe -

Siedlung Lichtenfels 1:2

Gegen die Siedler aus Lichtenfels wollte der VfR den ersten Saisonsieg einfahren, dementsprechend begannen die Hausherren. Die gut organisierte Defensive ließ nichts zu, selbst versuchten die Hausherren, einen guten Ball zu spielen. Die Anfangsphase gehörte ganz klar der Heimelf, wofür sie sich auch belohnte: Nach einem Ball in die Tiefe war es Günnel, der eiskalt zum 1:0 verwandelte. Nach Foulspiel im Strafraum sorgte Karch per Strafstoß für den 1:1-Pausenstand.

In der zweiten Hälfte war Lichtenfels bissiger und kontrollierte das Spiel, die Gläser-Truppe hatte mehrere gute Chancen, die sie allesamt vergab. Die Siedler, die auch durch Konter zu Chancen kamen, nutzten eine Unordnung in der Hintermannschaft der Hausherren zum 2:1-Siegtreffer durch Raab (80.). Der Sieg war zwar glücklich, aber letztlich verdient. red



SV Fischbach -

SpVgg Obersdorf 5:1

Fischbach behielt gegen Obersdorf die Punkte zu Hause. Müller stellte auf 1:0 (5.), ein Eigentor von Backert (14.) markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Schülein sorgte für die 2:1-Pausenführung des SV. Ähnlich ging es im zweiten Abschnitt weiter: Schedel markierte kurz nach Wiederbeginn das 3:1 (48.), Graf packte noch einen Treffer drauf (59.). Den Schlusspunkt setzte Meindlschmidt in der 66. Minute. red



FV Mistelfeld -

VfR Johannisthal 1:3

Mistelfeld verlangte Tabellenführer Johannisthal einiges ab, Chancen gab es zunächst auf beiden Seiten. Der VfR versuchte es auf dem schwierigen Platz mit langen Bällen und kam so auch zu zwei Toren: Denegri (39.) und Hofmann (43.) sorgten für die Pausenführung. Wittmann legte nach dem Seitenwechsel nach und erhöhte auf 3:0 für den Favoriten. Mistelfeld gab dennoch nicht auf und kämpfte weiterhin mit viel Einsatz gegen den starken Tabellenführer. Krappmann verpasste den Anschlusstreffer, Baldauf machte es besser: in der 88. Minute traf er zum 1:3-Anschluss. Am Ausgang der Partie änderte das späte Tor aber freilich nichts mehr. red



TSF Theisenort -

SpVgg Isling 2:2

Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gleich zu Beginn gerecht. Bauer sorgte für die frühe Führung (9.), Kleylein erhöhte wenig später mit seinem 12. Saisontor auf 2:0 (13.). Vor der Pause gelang Isling aber der Anschlusstreffer, als Knauer in der 45. Minute traf. Nach dem Seitenwechsel brachte Theisenort die Kugel nicht mehr im gegnerischen Tor unter, Isling kämpfte sich heran und belohnte sich selbst dafür: Knauer sicherte seinem Team mit dem zweiten Treffer einen Punkt. red



FC Schwürbitz -

SSV O'/Unterlangenstadt 3:3

Die "Göritzenelf" hatte nicht ihren besten Tag und kam nicht über ein Unentschieden hinaus. Schwürbitz spielte von Beginn an überlegen und erspielte sich Tormöglichkeiten. Die defensiv gut eingestellten und kämpferisch nicht nachlassenden Gäste gingen dann aber in Führung: Bunzelt sorgte für die Führung des SSV (8.). Schwürbitz machte weiterhin das Spiel, drückte aufs Tempo und erspielte sich weitere Tormöglichkeiten. Pech hatte dabei Wich mit einem Pfostenschuss. Jubeln durften aber die Gäste: Gebert stellte nach einem Konter auf 2:0 (34.). Immer wieder rannten die Gastgeber an, ohne jedoch zu Torerfolgen zu kommen. Erst ein Foulelfmeter sorgte für den Anschlusstreffer: Kremer verwandelte (40.).

Nach dem Wechsel zeigte Schwürbitz zwar weiterhin ein druckvolles und überlegenes Spiel, doch die Angriffe wurden oft zu hastig vorgetragen. Die Gäste waren immer wieder bei schnellen Konterangriffen gefährlich. Erst in der 63. Minute gelang Backert durch Kopfball das 2:2. Der Schwürbitzer Daumann hatte die beste Möglichkeit, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Gästetorhüter Mahmud. Der SSV ging dann erneut durch Weimer in Führung (78.). Schwürbitz antwortete mit wütenden Angriffen, die Torchancen häuften sich, über die Linie wollte die Kugel aber nicht - erneut scheiterte Wich am Pfosten. Erst in der 90. Minute schaffte Kremer den Ausgleich für den FC. hh



TSV Küps -

Schwabthaler SV 0:3

Der SSV gewann klar beim TSV Küps. Schaller brachte die Gäste früh in Führung (9.), Zurek erhöhte noch in der ersten Hälfte (27.). Für die Entscheidung sorgte Schwabthals Spörl in der 53. Minute. red



FC Baiersdorf -

FC Altenkunstadt 3:3

Die rund 300 Zuschauer sahen zunächst, wie sich beide Mannschaften auf nassem Untergrund abtasteten. Gampert erzielte durch einen direkt verwandelten Freistoß die Führung für Baiersdorf (23.). Wenig später verhinderte Gästekeeper Oppel im direkten Duell mit Baier sogar das 2:0. Der Fusionsverein knickte jedoch nicht ein, spielte vor allem über Weliev und Dinkel klug nach vorne. Die erste richtige Torchance spielten sie gut heraus und erzielten durch Wachter nach Vorlage von Zachmann den 1:1-Ausgleich (41.).

Nach der Halbzeitpause wurde das Spiel attraktiver, beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit Torchancen auf beiden Seiten. Nach starker Vorarbeit von Hetzelt erzielte der eingewechselte Abedidoost das umjubelte 2:1 für den FCB (50.). Altenkunstadt kämpfte und belohnte sich im Anschluss per Doppelschlag: Zunächst erzielte Zachmann durch einen abgefälschten Schuss den Ausgleich (57.), bevor der eingewechselte Leipi zur 3:2-Führung aus kurzer Distanz einschob (79.).

Nachdem Abedidoost mit Gelb-Rot vom Platz musste und Baiersdorf dann das Spiel zu zehnt zu Ende bringen musste, ging jedoch ein Ruck durch die Reihen des FCB. Angetrieben von den Heimzuschauern kamen sie tatsächlich wieder ins Spiel und erzielten nach einem Freistoß von Reh das 3:3 durch Hetzelt (89.). In der Nachspielzeit hatte Hetzelt sogar den Siegtreffer auf dem Kopf, Oppel lenkte den Ball noch an den Pfosten. red