Heimpleite für die Frauen des Schwabthaler SV

Der Schwabthaler SV musste sich in der Fußball-Landesliga Nord der Reserve des FC Nürnberg geschlagen geben und erstmals nach 846 Tagen eine Heimniederlage schlucken. In der Bezirksoberliga feierte der FC Michelau den ersten Saisonsieg gegen Münchberg, während sich die Tabellennachbarn der Kreisliga Nord, Unterleiterbach und der SCW Obermain, unentschieden trennten.



Landesliga Nord

Schwabthaler SV -

FC Nürnberg II 0:5

Die Frauen des Schwabthaler SV mussten erstmals nach 846 Tagen eine Niederlage in einem Punktspiel auf heimischen Rasen hinnehmen. Die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg gewann verdient mit 5:0.



Gleich zu Beginn setzten die Gäste die "Schwodlerinnen" unter Druck, schalteten nach Balleroberung schnell um und kombinierten sich vors Tor. Nach einem feinen Pass durch die Schnittstelle der Schwabthaler Abwehrkette eilte Spindler aus ihrem Kasten und wehrte den Ball vor der Nürnberger Stürmerin ab, diese fiel über die Torhüterin - der Schiedsrichter entschied zu Unrecht auf Elfmeter. Dieses Geschenk ließ sich der Club nicht nehmen und Häring verwandelte sicher zum 1:0 (5.).



Im weiteren Spielverlauf tat man sich schwer, in die Ordnung zu finden und die Angriffe der "Glubberinnen" zu unterbinden. In der 26. Minute landete ein Rückpass aus dem Schwabthaler Mittelfeld genau im Lauf der Stürmerin Leinberger. Diese lief ungehindert aufs Tor zu und zimmerte das Leder zum 2:0 in die Maschen. Gut zehn Minuten später erhöhte Popp auf 3:0, als ein Klärungsversuch genau vor ihren Füßen landete und sie überlegt ins lange Eck schob.



Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeberinnen nochmal alles, um die Niederlage abzuwenden. In der 50. Minute kam Keil über rechts zum Abschluss, doch der Winkel war zu spitz und der Ball landete am Außennetz. Besser machten es die Gäste, die einen Angriff über links zum 4:0 im Tor unterbrachten (57.). Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Raumer den 5:0-Endstand. Nach einem Eckball klärte die Heimmannschaft in die Mitte, und die Nürnbergerin zog an der Strafraumgrenze aus dem Getümmel heraus ab und traf für ihre Farben. red



Bezirksoberliga Oberfranken

FC Michelau -

FC Eintracht Münchberg 4:1



Mit einem deutlichen 4:1 fertigte der FC Michelau den FC Münchberg zu Hause ab. Die Michelauerinnen fuhren somit den ersten Saisonsieg in der Bezirksoberliga ein, während Münchberg punktlos am Tabellenende steht.



Das Spiel begann gut für die Hausherrinnen, von Beginn an übernahm der FCM die Kontrolle über das Spiel und erarbeitete sich Chancen. Folgerichtig brachte Panzer die Heimelf in Führung (10.). Dinkel erhöhte in der 23. Minute auf 2:0, ehe Schmitt mit dem Pausenpfiff per Foulelfmeter auf 3:0 für Michelau stellte.



Den Beginn der zweiten Hälfte verbuchte Münchberg für sich. Die Gastgeber schienen noch nicht richtig auf dem Platz zu sein, als Scheidel für die Gäste auf 1:3 verkürzte (48.). In der Folge ließ die Wich-Elf vor 40 Zuschauern aber nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung über die Zeit. Mit dem Schlusspfiff besorgte Dinkel mit ihrem zweiten Tor noch das 4:1 für den FCM. red



Kreisliga Nord

FSV Unterleiterbach -

SCW Obermain 3:3

Von Anfang an machten die Gäste Druck, und so musste die Unterleiterbacher Torhüterin Eberlein bereits in der 10. und 11. Minute ihr Können unter Beweis stellen. Zwei Minuten später war sie jedoch machtlos, als Henkel die Weismainer mit einem satten Schuss in Führung brachte. Nach diesem Treffer legte sich langsam die Nervosität beim FSV. Den Ausgleich erzielte Zenk in der 27. Minute durch einen Freistoß aus rund 30 Metern. Die Hausherrinnen spielten sich weitere Möglichkeiten heraus: In der 42. Minute war es Daminger, die alleine vor dem gegnerischen Kasten auftauchte, aber am Tor vorbei schoss.

Nach der Halbzeit schaffte es die FSV-Abwehr nicht, einen Freistoß der Gäste vernünftig zu klären - Leicht brachte den SCWO erneut in Front (54.). Zehn Minuten später markierte Daminger nach Vorarbeit von Walter das 2:2. In der 80. Minute kam eine Stürmerin der Gäste im Sechzehner zu Fall, den darauf folgenden Elfmeter verwandelte Feustel souverän zur Weismainer 3:2-Führung. Unterleiterbach gab jedoch nicht auf und warf in der Schlussphase alles nach vorne: Kurz vor Abpfiff landete ein Freistoß von Zenk im Weismainer Strafraum, der Ball kam zu Schneiderbanger, die aus der Drehung den verdienten 3:3-Endstand erzielte. red