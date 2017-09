Bezirksliga: Lettenreuth gewinnt Duell gegen Ebensfeld

Lettenreuth hat das Kellerduell gegen den TSV Ebensfeld in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West gewonnen und schnuppert somit an den Nichtabstiegsplätzen. Ebing sicherte sich asuwärts drei Zähler beim Spitzenteam DJK Don Bosco Bamberg II.



Bezirksliga Ofr. West

SpVgg Lettenreuth -

TSV Ebensfeld 4:1

Im Kellerderby machte die Heimelf von Anfang an Druck. Mit einigen Umstellungen war Lettenreuth offensiver ausgerichtet als in der Vorwoche in Meeder. Die erste Chance hatten die Hausherren in der siebten Minute: Lettenreuth überbrückte das Mittelfeld mit einem Doppelpass von Daniel Fischer und Mehmet Catlakcan, der Torjäger zog aus 15 Metern ab: Das Leder zischte aber über das gegnerische Gehäuse. Dann hatten Ebensfeld eine dicke Möglichkeit, als sie schnell nach vorne spielten und Röder alleine vor Torwart Surenthiran auftauchte. Sein Schlenzer ging aber knapp über das Lettenreuther Tor. Die Gäste versteckten sich und es entstand ein schnelles Spiel.



Die Hausherren hatten mehr Spielanteile, aber Ebensfeld blieb stets gefährlich. Wie in der 24. Minute, als Holzheid nach einer scharfen Hereingabe vom rechten Flügel direkt abzog und nur knapp das Tor verfehlte. Nach einem langen Einwurf in der 29. Minute lenkte Surenthiran einen Kopfball von Quinger gerade noch um den Pfosten. Die Heimelf mühte sich, doch der zwingende Abschluss fehlte bis dato. In der 37. Minute setzte der starke Ebensfelder Häublein einen Schuss an den Pfosten. Ebensfeld bekam langsam Oberwasser und wurde stärker. Aber mit dem Halbzeitpfiff setzte Spielertrainer Eberth mit einem herrlichen Pass Pfaff in Szene und dieser spitzelte den Ball aus fünf Metern an Torwart Reschke vorbei zur 1:0-Pausenführung über die Torlinie.



Gleich nach Wiederanpfiff hatte Daniel Fischer die Chance zum 2:0, als er nach einer verunglückten Abwehr aus 16 Metern frei stehend zum Schuss kam, aber doch deutlich über den gegnerischen Kasten schoss. In der 52. Minute glich Häublein mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 1:1 aus. Das Spiel blieb spannend und schnell, aber die Gastgeber hatten die Antwort parat: Nach einem katastrophalen Abwehrschnitzer nutzten Fischer und Catlakcan die Situation aus und Catlakcan ließ sich aus zehn Metern nicht lange bitten. Auch in der 75. Minute zeigte sich die Erfahrung des Routiniers, als er einen Freistoß schnell auf Jankowiak ausführte und dieser zum 3:1 vollendete. Danach behinderten sich nach einem langen Einwurf von Eberth Torwart Reschke und sein Mitspieler gegenseitig - wieder war es Jankowiak, der am langen Pfosten einnickte. In der 87. Minute kam Daniel Fischer nach einer schönen Kombination über vier Stationen aus 16 Metern zum Schuss, der knapp über das Ebensfelder Tor zischte. Lettenreuth nutzte in der zweiten Hälfte fast jede sich ergebende Chance eiskalt aus und ging somit auch in dieser Höhe als verdienter Sieger vom Platz. red



SpVgg Lettenreuth: Surenthiran - Di. Fischer, Eberth (82. Humpert), Catlakcan, Pfaff (90. Fleischmann), Treusch, Da. Fischer, Kraus, M. Jankowiak, Beier, K. Jakowiak / TSV Ebensfeld: Reschke - Stölzel, Schug, C. Quinger, Storath (66. Faulstich), Amon, Röder, Häublein, B. Quiner, Eideloth, Holzheid (76. Müller) / SR: Engelhardt (Bayreuth) / Zuschauer: 150 / Tore: 1:0 Pfaff (45.), 1:1 Häublein (51.), 2:1 Catlakcan (60.), 3:1 M. Jankowiak (64.), 4:1 M. Jankowiak (74.)



DJK Bamberg II -

SpVgg Ebing 0:1

Die junge Bayernliga-Reserve der DJK spielte von Beginn an feldüberlegen und versuchte, über Diagonalbälle zum Erfolg zu kommen. Die Zuschauer sahen in der ersten Hälfte viele Standards auf beiden Seiten. Ein Angriff der DJK in der 33. Min, über links durch Schmauser, der den Ball zurücklegte auf Zhgenti, brachte nichts ein, weil der Schuss aus 16 Metern über das Tor ging. Wie aus dem Nichts gingen die Ebinger in der 43. Minute überraschend in Führung: Als DJK-Torwart Kraus einen Schuss von Dippold abprallen ließ, stand Büttner goldrichtig und traf zur Führung der SpVgg. Die DJK war auch nach der Pause spielbestimmend, sie nutzte aber ihre Chancen nicht. Nach einer Ebinger Ecke klärte der DJKler Thomann gerade noch auf der Linie. Der Gastgeber erhöhte den Druck. Nach einer Flanke von Gerner köpfte Rosiwal in guter Position aufs Tor, jedoch Haupt im Ebinger Tor hielt glänzend (70.). Eine Flanke von Schmauser schoss Rosiwal freistehend über das Tor aus fünf Metern (72.). Auch ein Chip nach Pass von Lauterbach auf Schmauser brachte nichts ein, denn der Ball ging knapp vorbei. Somit verlor die DJK II nach sechs Siegen in Folge unglücklich ein Bezirksligaspiel.



DJK Don Bosco Bamberg II: Kraus - Braun, Rosiwal (83. Bogensperger), Thomann, Häßler (56. Wunder), Schmauser, Musik (46. Lauterbach), Zhgenti, Leicht, Gerner, Heidenreich / SpVgg Ebing: Haupt - J. Landgraf, Derra, Fuchs, Kachelmann, Funk, Lorz, Büttner (89. Hubatschek), Skalischus, Altenfeld, Dippold (84. Motschenbacher) / SR: Leykamm (Nürnberg) / Zuschauer: 130 / Tor: 0:1 Büttner (43.)