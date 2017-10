Bezirksliga: Lettenreuth feuert dritten Dreier in Folge

Ebensfeld holte beim TSV Meeder ein Unentschieden, während Lettenreuth zu Hause klar gegen Schammesldorf siegte. Das Spiel Merkendorf gegen Ebing in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West wurde abgesagt.



Bezirksliga Oberfranken West

TSV Meeder -

TSV Ebensfeld 1:1

Ebensfeld kam besser ins Spiel und zur ersten Chance: Der heimische Verteidiger Pietsch rutschte am Ball vorbei, Kremer zog daraufhin aus zehn Metern ab, scheiterte jedoch am Meederer Keeper Schultheiß, der per Fußabwehr klärte (12.). Meeder kam danach besser in die Partie und in der 15. Minute zur ersten Torchance: Nach Vorarbeit von Thiel scheiterte Knoch jedoch mit einem Flachschuss aus acht Metern an Gästetorwart Reschke. Kurz danach zeichnete sich Reschke erneut aus und entschärfte zwei gefährlich direkt aufs Tor gezogene Eckbälle von Pietsch. In dieser Druckphase gingen die Hausherren dann auch in Führung: Thiel drang von links unaufhaltsam in den Strafraum ein, umspielte geschickt seinen Gegenspieler und versenkte den Ball mit einem strammen Flachschuss ins lange Eck. Kurz vor der Halbzeitpause hatte dann Ebensfeld zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich: Kremer setzte einen Flachschuss nur knapp neben den rechten Pfosten (40.) und Faulstich zog frei vor Heimtorwart Schultheiß aus kurzer Distanz ab, dieser bewahrte die Heimelf jedoch mit einer Glanzparade vor dem Ausgleich.

Ebensfeld hatte zu Beginn der zweiten Spielhälfte mehr vom Spiel, erarbeitete sich vorerst jedoch keine zwingenden Chancen. Nach einer Stunde hätte Meeder fast auf 2:0 erhöht: Gemeinder nahm eine Fußabwehr des herausgelaufenen Ebensfelder Keepers aus 40 Metern direkt und verfehlte das verwaiste Gästetor nur knapp. In der 70. Min. belohnten sich die Gäste für ihre verstärkten Angriffsbemühungen: Eine Flanke von links nahm Faulstich direkt und ließ Schultheiß keine Abwehrchance. Meeder versuchte danach, das Spiel wieder an sich zu ziehen und erarbeitete sich noch zwei gute Möglichkeiten: Knoch köpfte nach einer Ecke nur knapp über das Gästetor (80.), Gemeinder scheiterte ebenfalls mit einem Kopfball aus drei Metern an Schlussmann Reschke. Bis zum Abpfiff änderte sich am Spielstand nichts mehr, was in Anbetracht der Chancen und Spielanteile auch in Ordnung ging. red



TSV Meeder: Schultheiß - Klose, F. Schubert (72. Gleissner), Schorr, Dreßel, Knoch, Wächter, Gemeinder, Pietsch, Thiel, Bohl (72. S. Schubert) / TSV Ebensfeld: Reschke - Röder (46. Quinger), Stölzel, Alt (66. Müller), Faulstich, Storath, Amon, Kremer, Häublein, Holzheid, Eideloth / SR: Barnert (SC Bayreuth) / Zuschauer: 125 / Tore: 1:0 Thiel (23.), 1:1 Faulstich (71.)



SpVgg Lettenreuth -

TSV Schammelsdorf 4:0

Vom Anpfiff weg gelang es der Heimmannschaft, ihr eigenes Spiel aufzuziehen. Trotzdem hatte Schammesldorf die erste dicke Möglichkeit: ein Distanzschuss klatschte an den Pfosten, im Nachschuss zappelte das Leder im Lettenreuther Netz. Doch die Spielvereinigung war im Glück - Schiedsrichter Stöckl entschied auf Abseits. (8.). Wenig später bestrafte der Gastgeber dann einen groben Schnitzer in der TSV-Abwehr: Jankowiak schnappte sich das Leder und legte quer auf Fischer, der den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. Gleich danach hatte Jankowiak die Möglichkeit nachzulegen, vergab aber aus kurzer Distanz. In der 22. Minute machte er es dann aber besser. Ein Abschlag von Torwart Surenthiran flog über alle Köpfe hinweg, Jankowiak holte sich den Ball und schob zum 2:0 ein. Schammelsdorf war in der Folge wie gelähmt und Lettenreuth verpasste es zweimal, zu erhöhen. Ab der 35. Minute spielten die Gäste dann wieder mit, Torchancen ergaben sich bis zum Pausenpfiff jedoch für keine der beiden Mannschaften.

In der zweiten Halbzeit starteten die Gäste etwas bissiger, aber auch die Lettenreuther kombinierten sich nun wieder vors gegnerische Tor. Mit flottem Passspiel stand Fischer plötzlich vorm Gästetorhüter, aber Hochhalter parierte. Kurz darauf legte der eingewechselte Sauer den Ball quer vors Tor der Hausherren, Herbst verzog aber aus acht Metern. Auf der anderen Seite jagte Jankowiak das Spielgerät knapp über den Querbalken. Nach einem Eckball in der 70. Minute erhöhte Eberth per Volleyabnahme auf 3:0. Damit bestrafte die Lettenreuther Offensive die Gäste, die zuvor ein paar Chancen liegen gelassen hatten. Die Entscheidung in der Partie war damit gefallen, Lettenreuth legte aber noch einen Treffer nach: Eberth nagelte die Pille zum 4:0 unter die Latte. Die Spielvereinigung, die nun den dritten Dreier hintereinander holte, zeigte eine insgesamt starke Leistung. Der Sieg gegen den TSV Schammelsdorf war zu keiner Zeit gefährdet. red



SpVgg Lettenreuth: Surenthiran - Beier, Di. Fischer, Treusch, Eberth (80. Humpert), Catlakcan (86. Partsch), Lins, Pfaff, Da. Fischer, Kraus (81. Stottele), Jankowiak / TSV Schammelsdorf: Hochhalter - Schneider, (59. Sauer), Christmayr, Ohland, R. Herbst, Völkl (77. Naszkowski), Massak, Schmitt, Kestler (46. Pitzer), Koschwitz, P. Herbst / SR: Stöckl (TSV Bad Steben) / Zuschauer: 115 / Tore: 1:0 Da. Fischer (16.), 2:0 Jankowiak (21.), 3:0 Eberth (68.), 4:0 Eberth (78.)



SV Merkendorf -

SpVgg Ebing abges.