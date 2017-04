Zweifacher Weltcupsieg für Linz

Der Weltcup "Austrian Classics" der Wako (World Association of Kickboxing Organizations) lockt seit Jahren Kampfsportler aus der ganzen Welt an. In diesem Jahr traten 1172 Sportler aus 242 Vereinen mit 2176 Nennungen in Innsbruck an. Spitzenathleten aus 32 Nationen - unter anderem aus dem Irak und USA - wollten ihr Können unter Beweis stellen.

Die Marktzeulnerin Victoria Linz ging diesmal als einzige Kämpferin für die SG Rödental in den Disziplinen Voll- und Leichtkontakt bei den Juniorinnen bis 65 kg an den Start. Nachdem sie in den vergangenen beiden Jahren drei Bronzemedaillen geholt hat, lief im dritten Anlauf alles perfekt.



Glück bei der Auslosung

Bereits bei zurückliegenden Turnieren und im Training zeigte Linz, dass mit ihr zu rechnen ist. Konditionell und mental voll auf der Höhe, reiste sie mit ihrem Vater nach Innsbruck und brachte am ersten Wettkampftag das Wiegen ohne Probleme über die Bühne. Bei der Auslosung war ihr Fortuna hold: Sie erhielt in beiden Disziplinen ein Freilos und stand somit bereits im Finale. So blieb Zeit, am zweiten Wettkampftag den Vorkampf in ihrer Gewichtsklasse im Vollkontakt zu analysieren und ein Taktiktraining abzuhalten, das auf die Gegnerin abgestimmt war. Boxtrainer Tim Rüdenburg reiste zu diesem Zweck extra nach Innsbruck - und es sollte sich auszahlen.

Am dritten Tag, 10 Uhr morgens, stieg Linz gegen die Waliserin Adrianna Krygier in den Ring. Diese hatte am Vortag Piro Dzejlana aus Bosnien-Herzegowina mit 3:0 besiegt. Gut auf die Rechtsauslegerin eingestellt, zeigte die Marktzeulnerin von der ersten Sekunde an, wer im Ring das Sagen hat. Sie schaffte es immer wieder, das Kickbein der Waliserin zu umlaufen und mit harten Boxkombinationen zu kontern. Auch machte sie Druck über schnelle Sidekicks. Die Waliserin musste aufgrund harter Treffer bereits in der ersten Runde zweimal angezählt werden, und Linz hatte schon einen Punktevorsprung.

In der zweiten Runde drosselte Linz das Tempo und war bemüht, die Ringmitte zu behaupten, was ihr auch gelang. In der dritten Runde ging die Marktzeulnerin aufs Ganze und machte noch einmal ordentlich Druck. Krygier bekam wieder einen Schlaghagel ab und wurde anschließend vom Ringrichter ausgezählt. Somit war der erste Titel durch TKO unter Dach und Fach, und die Freude grenzenlos. Boxtrainer Rüdenburg und Vater Thomas Linz standen die Tränen in den Augen. Auch Bayernkadertrainer Philipp Bitzenbauer aus Altdorf war begeistert, hatte er doch als Coach in der Ringecke mitgewirkt.

Viel Zeit zum Ausruhen blieb allerdings nicht, nur wenig später stand der Kampf im Leichtkontakt an. Linz musste sich also schnell auf die nächste Aufgabe konzentrieren und alle Kräfte mobilisieren.



Bester Kampf der Karriere

Die Gegnerin war Julia Zavoczki aus Ungarn. Die Marktzeulnerin nahm die Euphorie aus dem Ring mit auf die Matte und kämpfte einen der besten Kämpfe ihrer bisherigen Karriere. In den zwei Runden dominierte sie die Ungarin nach belieben. Durch die schnellen Aktionen kam ihre Gegnerin kaum dazu, ihre starken und langen Beine einzusetzen und die Reichweitenvorteile zu nutzen. Immer wieder schlugen die Fäuste von Linz ein, und zwar genau dort, wo bei der Ungarin die Deckung offen war. Nach zwei Runden war die Sensation perfekt, und die Marktzeulnerin holte ihren zweiten Titel.

Zum Feiern bleibt allerdings nicht viel Zeit, denn an diesem Wochenende steht schon die bayerische Meisterschaft Tatami (Mattensport) in Bad Abbach an, und in der Woche darauf findet die bayerische Meisterschaft im Ringsport in Karlshuld bei Ingolstadt statt. toli