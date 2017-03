Zwei heiße Derbys in Staffelstein und Schwürbitz

Gleich zum Auftakt nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels kommt es am Sonntag (15 Uhr) gleich zum Staffelsteiner Stadtderby zwischen dem gastgebenden TSV und dem Schwabthaler SV. Eine große Kulisse ist im Städtischen Stadion garantiert.

Das gleicht gilt für den Lokalschlager in der Kreisliga Kronach in der Gemeinde Michelau. Die Rollen zwischen dem Vorletzten und Gastgeber FC Schwürbitz und dem souveränen Spitzenreiter SpVgg Lettenreuth sind am Sonntag aber klar verteilt. Um Punkte im Kampf um Platz 2 geht es zwischen dem FC Marktgraitz (3.) und dem FC Stockheim. Auf den Heimvorteil baut der SC Jura Arnstein (11.) gegen die SG Rothenkirchen/Pressig.

Bereits am Samstag und auswärts sind der SCW Obermain (in Friesen) und die SG Roth-Main (in Kronach) gefordert.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels



TSV Staffelstein - Schwabthaler SV

Der TSV Staffelstein liegt zur Winterpause nur auf dem zwölften Tabellenplatz der Kresiliga Coburg-Lichtenfels und hat nur einen Punkt Vorsprung zum Relegationsplatz. Noch schlimmer ist die Lage beim Lokalrivalen Schwabthal. Mit zehn Zählhern liegt man gleichauf mit Schlusslicht Heilgersdorf und fünf Punkte hitner einem Relegationsplatz. Die Stadtrivalen haben also beide Punkte dringend nötig. Das Hinspiel im August gewann der SSV mit 2:0. Das war auch der letzte Sieg der Schwabthaler. Es folgten in den folgenden zwölf Partien lediglich drei Unentschieden bei neun Niederlagen. Davon sieben in den letzten Partien. Die Fans des SSV hoffen natürlich, dass die Negativserie im Staffelsteiner Stadion ein Ende findet. Doch darauf bauen auch die TSV-Anhänger, die zuletzt fünf Niederlagen ihres Teams verdauen mussten.



Kreisliga Kronach



SV Friesen II - SCW Obermain

Im gesicherten Mittelfeld stehen die beiden Kontrahenten dieser Begegnung. Die Bezirksliga-Reserve des SV Friesen nimmt nach 17 Begegnungen den neunten Platz im Kronacher Fußball-Oberhaus ein. Der SCW Obermain hat ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert und steht in der Tabelle einen Rang vor den Hausherren. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Weismainer, die sich nur mit einem Sieg noch in den Kampf um Platz 2 einklinken können.



FC 08 Kronach - SG Roth-Main

Der FC 08 Kronach (10.) kann drei Punkte mehr als der Tabellenzwölfte SG Roth-Main vorweisen. Große Leistungsunterschiede dürften somit heute im Stadion an der Hammermühle kaum auftreten. Die Gäste haben vier Zähler Vorsprung vor der Schleuderplatzzone. Im Hinspiel trennten sich die beiden Rivalen mit 2:2.



FC Marktgraitz - FC Stockheim

Keine guten Erinnerungen hat der FC Marktgraitz (3.) an das Hinspiel beim FC Stockheim (5.). Für die "Graatzer" setzte es am Maxschacht eine 0:4-Schlappe. Im Hinblick auf die Vizemeisterschaft dürfen sich die "Graatzer" morgen keine erneute Niederlage leisten. Der Rückstand des FCM zum Zweiten TSV Weißenbrunn beträgt momentan zwei Punkte.



FC Schwürbitz - SpVgg Lettenreuth

Im Michelauer Gemeindederby hat der abstiegsbedrohte FC Schwürbitz den Spitzenreiter SpVgg Lettenreuth zu Gast. Die SpVgg plant bei zehn Punkten Vorsprung schon für die Bezirksliga. Doch im Schongang wird der Erste die Punkte nicht mitnehmen, zumal die Schwürbitzer vor einer Woche dem Vierten Wolfers-/Neuengrün beim 2:2 einen Punkt abknöpften. Im Hinspiel trennten sich die Lokalrivalen mit 2:2.



SC Jura Arnstein - SG Rothenkirchen/Pressig

Mit einem Sieg kann sich der Neuling SC Jura Arnstein (11.) ein Stück weit von der Abstiegszone absetzen. Das abgeschlagene Schlusslicht SG Rothenkirchen/Pressig hat nach 17 Spielen mit 3:2 erst einen Sieg eingefahren. Diesen holten sich die Frankenwälder ausgerechnet gegen Arnstein. Die Jura-Boys haben also etwas gutzumachen.



Kreisliga Bamberg



SpVgg Rattelsdorf - SV DJK Tütschengereuth

Während die SpVgg Rattelsdorf in Buttenheim eine 0:1-Niederlage quittieren musste, besiegte Tütschengereuth mit dem gleichen Ergebnis den sich tapfer zur Wehr setzenden SV Zapfendorf. Damit stellten die "Staabeißer" den Anschluss ans hintere Tabellenmittelfeld her. Gleichzeitig konnten die Gäste den Zwölften SpVgg Rattelsdorf in der Tabelle um einen Rang überholen (1:1).



SV Zapfendorf - TSV Schlüsselfeld

Der jüngste Auftritt des Neulings Zapfendorf bei der 0:1-Niederlage in Tütschengereuther war von Kampf und Leidenschaft geprägt. Die Jungs von Trainer Georg Hoydem gingen hierbei an die Grenze ihres Leistungsvermögens. Auch gegen den Zweiten Schlüsselfeld werden die Gastgeber mit Volldampf agieren, um vielleicht wenigstens einen Punkt zu ertrotzen. Die Schlüsselfelder fegten zuletzt Pettstadt mit 6:1 vom Platz (0:2).