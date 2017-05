Zeulner holen Punkt gegen Ebing

Im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West hat der FC Oberhaid nach seinem 2:1-Sieg bei der DJK Bamberg II wieder die besseren Karten. Der FCO kann in sienem Nachholspiel am morgigen Mittwoch gegen Breitengüßbach dem punktgleichen TSV Ebensfeld (nur 1:1 gegen Kleintettau) mit einem Sieg enteilen. Der zweite Konkurrent, die SpVgg Ebing, ließ mit dem 0:0 beim TSV Marktzeuln Punkte liegen. Für die Zeulner ein wichtiger Zähler im Abstiegskampf, zumal Konkurrent Stegaurach beim desginierten Meister Sonnefeld mit 0:1 unterlag. Einen Rückschlag im Kampf um einen Nichtabstiegsplatz musste der FSV Unterleiterbach mit der 0:2-Niederlage in Breitengüßbach hinnehmen.





TSV Marktzeuln - SpVgg Ebing 0:0

Ein Spiel auf Augenhöhe mit einem gerechten Remis sahen die 165 Zuschauer zwischen dem abstiegsbedrohten TSV Marktzeuln und den aufstiegsambitionierten Ebingern. Die Gäste starteten forsch und erspielten sich eine Reihe von Eckbällen. Hier brachte jedoch ihre Lufthoheit nichts Zählbares ein. Kremer hatte für die Gastgeber mit einem Fernschuss die erste Chance (6.), allerdings klärte der Ebinger Torwart souverän. Taktisch geprägt wogte das Spiel hin und her mit Feldvorteilen für die Zeulner. Auch Bergmann, gut freigespielt von Yesurajah, fand mit seinem Schuss aus Nahdistanz in der 26. Min. nicht das Ziel. Zwischen der 60. und 75. Min. war Marktzeuln dem Torerfolg näher als die Gäste. Gute Möglichkeiten von Bergmann (63.), U. Backert per Freistoß (72.) oder Jahn mit Kopfball entschärfte der Torwart, oder das Quäntchen Glück fehlte. Danach kam Ebing, angetrieben von ihrem Trainer Dumpert, nochmals auf. Angriffe über die Flügel wurden knapp vergeben oder Heimtorwart Grebner entschärfte die Situationen. Fast mit dem Schlusspfiff hatte Adrian Kremer nach einem Konter den Siegtreffer auf dem Fuß. Sein Schlenzer aus 20 m ging über die Latte. MaS

TSV Marktzeuln: Grebner - Riedel, F. Rauch, Endres-Backert, Bergmann, Yesurajah, U. Backert, Jahn, N. Christian (80. Schöps), Kremer, J. Rauch (57. D. Stark) / SpVgg Ebing: Endres - D. Merzbacher (57. Altenfeld), Landgraf, Derra (73. Kachelmann), Fuchs, Winter, Funk, Motschenbacher, Lorz, Büttner, S. Bergmann (70. T. Lurtz) / SR: R. Özedmir (Helmbrechts) / Zuschauer: 165



TSV Breitengüßbach - FSV Unterleiterbach 2:0

Die Gastgeber begannen das Derby vor 250 Zuschauern hochkonzentriert, standen in der Abwehr sicher und unterbanden die Unterleiterbacher Angriffsversuche. Folgerichtig gingen die Güßbacher in der 21. Min. verdient in Führung. Einen Eckball von Christoph Herl schob dessen Bruder Stefan am zweiten Pfosten ein. Das war für die Gäste der Weckruf, denn erst nach dem Rückstand begannen die Mannen von Tobias Eichhorn mutiger nach vorne zu spielen und hatten dann in der 27. Min. die erste gute Möglichkeit durch Bastian Schneider. In der 38. Min. brachte Tobias Bayer frei vor TSV-Torwart Schor den Ball nicht im Tor unter, traf nur den Innenpfosten.

Kurz nach dem Seitenwechsel stand Waldemar Mayer frei vor FSV-Schlussmann Schmuck, schob den Ball aber am Tor vorbei. Nach einem Foul an Dominik Betz im Güßbacher Strafraum blieb die Pfeife vom schwachen Schiedsrichter Dippold stumm, was die Gäste samt Anhang richtig in Rage brachte. Es entwickelte sich eine sehr intensive Partie, in der die Mannen von Roman Herl die wenigen Unterleiterbacher Angriffe abfingen und Gegenangriffe einleiteten. Doch Dillig schoss aus bester Position drüber, der glücklose Waldi Mayer neben das Tor und Stefan Herl fand aus kürzester Distanz seinen Meister in Dietmar Schmuck. Auf der Gegenseite verfehlte Franz Schmuck per Kopf knapp das Tor (64.) und der eingewechselte Spielertrainer Eichhorn machte es keine zwei Minuten auch nicht besser. Erst in der 93. Min. fing der gerade eingewechselte Thomas Lurz einen Rückpass ab, legte quer auf Stefan Herl, der den 2:0-Endstand herstellte.

TSV Breitengüßbach: D. Schor - Hümmer, M. Stärk (34. T. Finzel), T. Grasser, J. Dillig (90. T. Lurz), Hummel, Kruppa, P. Grasser, C. Herl, W. Mayer (86. Melsa), S. Herl / FSV Unterleiterbach: D. Schmuck -F. Walter, F. Bayer, Barth, Betz (59. Eichhorn), Ebitsch (74. Epp), Ambros, B. Schneider, F. Schmuck, T. Bayer, T. Werner / SR: Vincenz Dippold (Hof) / Zuschauer: 250 / Tore: 1:0 S. Herl (21.), 2:0 S. Herl (90.)



TSV Ebensfeld - ASV Kleintettau 1:1

Zwei Punkte verschenkten die Ebensfelder im Kampf um Platz 2 in der Nachspielzeit gegen den ASV Kleintettau. Die abstiegsbedrohten Frankenwälder verdienten sich den Zähler allerdings redlich, denn sie gestalteten die Partie ausgeglichen. Die ASVler hätten bereits in der 26. Min. in Führung gehen können, doch Böhnlein knallte einen Elfmeter an die Latte des TSV-Tores. Die Ebensfelder besaßen noch eine Chance durch F. Häublein in der 32. Min.

Nach der Pause machte der Gast Druck und erspielte sich , nachdem B. Quinger für die Heimelf an einer Hereingabe von Popp vorbeigerutscht war, mehrere Gelegenheiten, die Fröba (drüber), Kunz (Außennetz) oder Kostewicz (Torwart Reschke) vergaben.

Nach dieser Drangphase kamen die Gastgeber wieder stärker auf, ließen aber durch F. Häublein und S. Amon ebenfalls ihre Einschussmöglichkeiten ungenutzt. So musste ein Foulelfmeter für den Führungstreffer herhalten. Dominik Kremer verwandelte diesen in der 78. Min. zum 1:0 für den Favoriten.

Danach zogen die Kleintettauer förmlich ein Powerplay auf, das erst in der Nachspielzeit belohnt wurde. Einen 14-Meter-Schuss von Ibrahim Iskender konnte TSV-Schlussmann Reschke nicht festhalten, und Adrian Kostewicz stand parat und staubte zum gerechten 1:1 ab.

TSV Ebensfeld: Reschke - Stölzel, D. Alt, C. Quinger, T. Lieb (64. D. Scheler), K. Popp, F. Häublein, Y. Gründel (59. Do. Kremer), D. Eideloth, S. Amon, B. Quinger / ASV Kleintettau: Müller - Pflügner, Cekic (70. Wilke), Martin, Alp. Yürük, T. Wagner (13. Iskender), Kunz. Alt. Yürük, A. Böhnlein (83. Häusler), Kostewicz, N. Fröba / SR: M. Morgener (Ludwigschorgast) / Zuschauer: 320 / Tore: 1:0. Do. Kremer (78., Foulelfmeter), 1:1 Kostewicz (92.)